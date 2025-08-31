Link Live Streaming Race F1 GP Belanda 2025: Max Verstappen Asapi Duo McLaren?

ZANDVOORT – Link live streaming race F1 GP Belanda 2025 bisa ditemukan di akhir artikel ini. Akankah Max Verstappen mampu mengungguli duo McLaren F1 Team?

Balapan F1 GP Belanda 2025 akan digelar di Sirkuit Zandvoort, Zandvoort, Minggu (31/8/2025) pukul 20.00 WIB. Lomba dijadwalkan berlangsung selama 72 putaran.

1. Kualifikasi

Di sesi kualifikasi, Oscar Piastri sukses merebut pole position. Ia mengungguli sang rekan setim Lando Norris sekaligus mengunci baris depan untuk McLaren.

Sementara, Verstappen akan memulai balapan ini dari posisi ketiga. Pembalap tim Red Bull Racing itu tak bisa diremehkan lantaran bakal mengaspal di depan publiknya sendiri.

Verstappen juga tiga kali menang secara beruntun pada 2021 hingga 2023 atau sejak Zandvoort kembali ke kalender F1. Maka dari itu, duo McLaren wajib waspada terhadap ancaman pria asal Belanda ini.

Namun, start terdepan akan sedikit menguntungkan buat Piastri. Zandvoort cukup sempit sehingga menyulitkan pembalap lain untuk menyalip.