Jadwal dan Link Live Streaming F1 GP Belanda 2025 di Vision+

JAKARTA – Ajang balap mobil paling bergengsi di dunia, Formula 1 siap menghadirkan aksi seru di seri Dutch Grand Prix 2025 yang berlangsung di Circuit Zandvoort, Belanda pada 29–31 Agustus 2025. Nonton balapannya dengan klik di sini.

Bagi para penggemar balapan, seri Belanda ini juga spesial karena menjadi “home race” untuk Max Verstappen, juara dunia F1 asal Belanda yang kerap tampil garang di depan publik sendiri. Semua sesi mulai dari latihan bebas, kualifikasi, hingga balapan utama bisa disaksikan di VISION+ dengan jawdal lengkap berikut:

Jumat, 29 Agustus 2025

● 17:25 WIB | Practice 1

● 20:55 WIB | Practice 2

● 23:20 WIB | The F1 Show

Sabtu, 30 Agustus 2025

● 16:25 WIB | Practice 3

● 19:00 WIB | Qualifying Pre-Show

● 19:55 WIB | Qualifying

● 21:00 WIB | Qualifying Post Show

Minggu, 31 Agustus 2025

● 18:30 WIB | Grand Prix Sunday 2025

● 19:55 WIB | Race (Balapan Utama)

● 22:00 WIB | Chequered Flag