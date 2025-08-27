Resmi! Cadillac Umumkan Sergio Perez dan Valtteri Bottas Jadi Rekan Setim di F1 2026

WASHINGTON – Cadillas resmi mengumumkan pasangan pembalapnya untuk debut Formula 1 (F1) pada tahun 2026. Tim pabrikan asal Amerika Serikat ini memilih dua nama besar dan berpengalaman, yaitu Sergio Perez dan Valtteri Bottas untuk memimpin skuad mereka di tahun pertama mereka bersaing di F1.

1. Umumkan Dua Pembalap Penting

Keputusan ini mengakhiri spekulasi panjang mengenai siapa yang akan mengisi kokpit Cadillac. Baik Perez maupun Bottas, yang sama-sama tidak berkompetisi di musim 2025, akan kembali ke lintasan F1.

Pemilihan Bottas dan Perez dilakukan melalui proses evaluasi ketat yang berlangsung sepanjang musim panas, menyingkirkan sejumlah kandidat lain. Sempat muncul rumor Cadillac akan menduetkan pembalap muda berbakat dengan seorang veteran, namun pada akhirnya mereka memilih dua pembalap dengan rekam jejak yang sudah teruji.

Dengan mengandalkan Perez dan Bottas, Cadillac menunjukkan prioritas mereka pada stabilitas dan pengalaman. Hal ini sangat krusial mengingat tantangan berat yang akan mereka hadapi di musim debut.

2. Cadillac Ingin Bikin Gebrakan di Musim Debut

Valtteri Bottas dan Sergio Perez gabung Cadillac. (Foto: Instagram/cadillacf1)

Sergio Perez, yang dikenal dengan julukan "Checo", adalah salah satu pembalap paling berpengalaman di dunia balap F1. Ia telah mengantongi enam kemenangan, 39 podium, dan hampir 300 kali start balapan.

Nilai Perez semakin naik setelah kepergiannya dari Red Bull, terutama setelah para penggantinya, Liam Lawson dan Yuki Tsunoda, terlihat kesulitan di kursi yang ia tinggalkan.

Sementara itu, Valtteri Bottas memulai kariernya di F1 pada 2013 dan menjadi sosok penting dalam dominasi Mercedes sejak 2017. Selama 247 balapan, ia telah meraih 10 kemenangan dan 67 podium.