Cara McLaren Cegah Lando Norris Bertikai dengan Oscar Piastri di F1 2025

MCLAREN F1 Team ternyata sudah punya cara tersendiri untuk mengantisipasi friksi internal yang melibatkan Lando Norris dengan Oscar Piastri. Keduanya kini bertarung untuk gelar juara dunia F1 2025.

1. Rentan Friksi Internal

Persaingan juara yang melibatkan rekan setim kerap memicu friksi internal. Hal itu sudah beberapa kali terlihat di F1 seperti misalnya Lewis Hamilton dan Nico Rosberg pada era 2014-2016.

McLaren juga tidak asing dengan situasi serupa. Di masa lalu, internal mereka sempat terpecah gara-gara rivalitas Ayrton Senna vs Alain Prost di akhir dekade 1980 hingga awal 1990.

Lalu, situasi serupa terulang saat Fernando Alonso bersaing dengan Hamilton pada F1 2007. Gelar tahun tersebut akhirnya direbut Kimi Raikkonen lewat cara yang sungguh dramatis gara-gara pertikaian internal.

CEO McLaren F1, Zak Brown, paham dengan hal tersebut. Ia memastikan sudah tahu caranya meredam potensi konflik antara Norris dan Piastri.

"Jika sesuatu mulai muncul, kami akan menanganinya. Dan cara kami beroperasi yakni terbuka, transparan, dan dengan segera," ujar Brown, mengutip dari BBC, Minggu (10/8/2025).

"Dari sudut pandang orang luar, ketika Anda melihat pertengkaran antar rekan setim, Anda melihatnya sedang memanas, dan Anda berpikir, 'Apakah mereka sudah mengatasinya, atau mereka membiarkannya begitu saja?’” imbuh pria berpaspor Amerika Serikat itu.