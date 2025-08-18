F1 2025: Lewis Hamilton Disarankan Minta Petuah Sebastian Vettel untuk Taklukkan Mobil Ferrari

PERFORMA Lewis Hamilton dalam 14 seri awal F1 2025 masih belum ciamik. Mantan mekanik Scuderia Ferrari, Francesco Cigarini, menyarankan sang pembalap minta petuah dari Sebastian Vettel.

1. Mengecewakan

Kinerja Hamilton sepanjang paruh pertama F1 2025 bisa dibilang mengecewakan. Ia belum pernah naik podium dari 14 seri yang sudah digelar meski sekali menang pada Sprint Race F1 GP China 2025.

Hasil terbaik yang diraih Hamilton adalah finis keempat di tiga seri yakni Emilia Romagna (Italia), Austria, dan Inggris. Jebloknya performa pria berusia 40 tahun itu tak terlepas dari kinerja mobil SF-25 yang buruk.

Namun, Cigarini menilai Hamilton juga kesulitan beradaptasi dengan jet daratnya. Apalagi, juara dunia F1 tujuh kali itu punya preferensi tersendiri soal setelan mobil.

“(Charles) Leclerc memilih mobil yang disetel dengan tajam di mana bagian belakangnya sangat bebas sehingga membutuhkan lebih banyak perasaan,” papar Cigarini, mengutip Crash, Senin (18/8/2025).