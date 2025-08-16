Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Lewis Hamilton Bisa Cabut dari F1 Akhir Musim Ini!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 16 Agustus 2025 |01:18 WIB
Lewis Hamilton Bisa Cabut dari F1 Akhir Musim Ini!
Lewis Hamilton diyakini bisa cabut dari F1 akhir musim ini (Foto: Instagram/@scuderiaferrari)
A
A
A

LEWIS Hamilton disebut-sebut bisa cabut dari F1 akhir musim ini. Hal itu baru terjadi jika performanya usai jeda musim panas F1 2025 tidak kunjung membaik.

Balapan F1 2025 dapat disaksikan langsung secara streaming di beIN Sports via Vision+ dengan klik di sini.

1. Mengecewakan

Lewis Hamilton melaju pada F1 GP Hungaria 2025 (Foto: X/@ScuderiaFerrari)
Lewis Hamilton melaju pada F1 GP Hungaria 2025 (Foto: X/@ScuderiaFerrari)

Kinerja Hamilton sepanjang paruh pertama F1 2025 bisa dibilang mengecewakan. Ia belum pernah naik podium dari 14 seri yang sudah digelar meski sekali menang pada Sprint Race F1 GP China 2025.

Hasil terbaik yang diraih Hamilton adalah finis keempat di tiga seri yakni Emilia Romagna (Italia), Austria, dan Inggris. Jebloknya performa pria berusia 40 tahun itu tak terlepas dari kinerja mobil SF-25 yang buruk.

Kepindahan Hamilton ke Scuderia Ferrari memang disambut hangat oleh tifosi. Namun, performa dalam setengah musim pertama justru membuat sang juara dunia tujuh kali frustrasi.

Pengamat F1, Gunther Steiner, melihat Hamilton bisa saja menggunakan momen jeda musim panas untuk menemukan lagi jati dirinya. Ia diyakini bisa membaik dan menggila di paruh kedua F1 2025.

 

