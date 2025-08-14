Francesco Bagnaia Pede Hadapi MotoGP Austria 2025, Marc Marquez Wajib Waspada!

SPIELBERG - Pembalap Tim Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, optimistis menatap MotoGP Austria 2025. Sebab, ia memiliki catatan mentereng di Sirkuit Red Bull Ring, yang menjadi salah satu sirkuit terkuatnya.

Tentu hal tersebut bisa menjadi modal yang baik untuk Bagnaia. Terutama untuk menghancurkan dominasi rekan setimnya, Marc Marquez.

1. Punya Modal Kuat

Setelah jeda paruh musim MotoGP 2025 selesai, para rider kelas utama akan kembali ke lintasan pada seri balapan ke-13, yakni MotoGP Austria 2025, di Sirkuit Red Bull Ring pada 15-17 Agustus 2025.

Bagnaia, yang akrab disapa Pecco, menyambut balapan ini dengan antusias. Murid Valentino Rossi ini mendominasi di sirkuit tersebut dalam tiga edisi terakhir, dan selalu keluar sebagai juara.

"Sirkuit ini (Red Bull Ring) selalu sangat bersahabat untuk Ducati dan dalam tiga musim terakhir kami berhasil meraih hasil terbaik," kata Bagnaia, dikutip dari Motosan, Kamis (14/8/2025).

Francesco Bagnaia. (Foto: Instagram/ducaticorse)

2. Siap Bangkit di Paruh Kedua

Namun, harus diakui penampilan Bagnaia cukup menurun di paruh pertama MotoGP 2025. Pembalap Italia itu belum mampu menemukan kembali feeling terbaiknya di atas motor Ducati seperti musim lalu.

Bagnaia bahkan baru mencatat satu kemenangan pada balapan utama sepanjang MotoGP Inggris 2025. Dia kerap kalah bersaing dari rekan setimnya, Marc Marquez.