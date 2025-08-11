Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Bukan Jack Miller, Yamaha Diprediksi Bakal Tendang Alex Rins

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 11 Agustus 2025 |02:01 WIB
Bukan Jack Miller, Yamaha Diprediksi Bakal Tendang Alex Rins
Pembalap Tim Pramac Racing, Jack Miller. (Foto: Instagram/pramacracing)
A
A
A

PENGAMAT MotoGP, Carlo Pernat, meragukan spekulasi yang menyebut Jack Miller akan tersingkir dari Yamaha setelah kedatangan Toprak Razgatlioglu di MotoGP 2026. Menurutnya, Yamaha akan lebih cenderung melepas Alex Rins karena performa yang kurang meningkat dan riwayat cedera yang mengkhawatirkan.

Sebagaimana diketahui, Yamaha merekrut juara dunia World Superbike (WSBK), Razgatlioglu. Pembalap asal Turki itu akan mengisi kursi tim satelit Pramac Racing untuk kompetisi MotoGP 2026.

Dengan kehadiran Razgatlioglu, maka Yamaha harus melepas salah satu pembalapnya. Di kursi pabrikan ada Fabio Quartararo dan Alex Rins, sementara di tim satelit ada Jack Miller dan Miguel Oliveira.

1. Bukan Jack Miller

Terkait situasi Yamaha, Pernat menilai pergerakan mereka dengan mendatangkan Razgatlioglu cukup menarik. Namun, dia tak yakin Miller akan menjadi tumbal setelah mengukir hasil manis di Suzuka 8 Hours 2025.

Jack Miller. (Foto: MotoGP)
Jack Miller. (Foto: MotoGP)

“Situasi Yamaha sangat berbeda. Mereka merekrut Toprak, yang kuat di media dan berasal dari dunia Arab, dan ini mungkin tidak mengecewakan Dorna atau Liberty Media,” kata Pernat, dilansir dari Motosan, Senin (11/8/2025).

“Apakah Miller yang akan memberi tempat untuk Toprak? Setelah 8 Hours of Suzuka, sulit bagi saya membayangkannya,” sambungnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/38/3182439/nicolo_bulega_mendapat_tugas_khusus_dari_ducati_corse_pada_motogp_2026-rvF2_large.jpg
Pembalap Pengganti Marc Marquez Dapat Tugas Khusus dari Ducati di MotoGP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/38/3182041/marc_marquez_diprediksi_bakal_lebih_lapar_dan_ganas_di_motogp_2026-dvm4_large.jpg
Marc Marquez Diprediksi Ngamuk dan Lebih Lapar di MotoGP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/38/3180376/alex_marquez_menebar_ancaman_untuk_sang_kakak_marc_marquez_di_motogp_2026-F41u_large.jpg
Alex Marquez Tantang Marc Marquez di MotoGP 2026: Kita Lihat kalau Motornya Sama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/38/3178181/marco_bezzecchi_bersama_jorge_martin-cjqW_large.jpg
Bukan Sombong, Bos Aprilia Racing Ingatkan Pesaing untuk Waspadai Jorge Martin dan Marco Bezzecchi di MotoGP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/38/3177838/toprak_razgatlioglu_menutup_kiprahnya_dengan_menjadi_juara_dunia_world_superbike_2025-5NRh_large.jpg
Kata-Kata Toprak Razgatlioglu Usai Juara Dunia WSBK 2025 Jelang ke MotoGP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/38/3176701/para_pembalap_motogp_2026-AOKY_large.jpg
Lengkap! Ini Daftar Pembalap MotoGP 2026: Ada 2 Rookie, Marc Marquez Tetap Bela Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement