Bukan Jack Miller, Yamaha Diprediksi Bakal Tendang Alex Rins

PENGAMAT MotoGP, Carlo Pernat, meragukan spekulasi yang menyebut Jack Miller akan tersingkir dari Yamaha setelah kedatangan Toprak Razgatlioglu di MotoGP 2026. Menurutnya, Yamaha akan lebih cenderung melepas Alex Rins karena performa yang kurang meningkat dan riwayat cedera yang mengkhawatirkan.

Sebagaimana diketahui, Yamaha merekrut juara dunia World Superbike (WSBK), Razgatlioglu. Pembalap asal Turki itu akan mengisi kursi tim satelit Pramac Racing untuk kompetisi MotoGP 2026.

Dengan kehadiran Razgatlioglu, maka Yamaha harus melepas salah satu pembalapnya. Di kursi pabrikan ada Fabio Quartararo dan Alex Rins, sementara di tim satelit ada Jack Miller dan Miguel Oliveira.

1. Bukan Jack Miller

Terkait situasi Yamaha, Pernat menilai pergerakan mereka dengan mendatangkan Razgatlioglu cukup menarik. Namun, dia tak yakin Miller akan menjadi tumbal setelah mengukir hasil manis di Suzuka 8 Hours 2025.

Jack Miller. (Foto: MotoGP)

“Situasi Yamaha sangat berbeda. Mereka merekrut Toprak, yang kuat di media dan berasal dari dunia Arab, dan ini mungkin tidak mengecewakan Dorna atau Liberty Media,” kata Pernat, dilansir dari Motosan, Senin (11/8/2025).

“Apakah Miller yang akan memberi tempat untuk Toprak? Setelah 8 Hours of Suzuka, sulit bagi saya membayangkannya,” sambungnya.