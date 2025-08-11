Johann Zarco Puas dengan Performa Honda: Capaian Tahun Ini Lampaui Ekspektasi

MONTE CARLO – Pembalap Tim LCR Honda, Johann Zarco, mengungkapkan kepuasannya terhadap pencapaian timnya di paruh pertama MotoGP 2025. Menurutnya, hasil yang diraih Honda sejauh ini jauh lebih positif dan melampaui perkiraan yang dibuat pada akhir tahun lalu.

Performa Honda sejauh ini bisa dibilang cukup positif jika dibandingkan dengan musim-musim sebelumnya. Pasalnya, tim pabrikan asal Jepang itu sukses mencatat dua podium, yang mana satu di antaranya adalah podium tertinggi.

Menariknya, dua podium itu dicatat oleh Zarco. Pembalap berusia 35 tahun itu menjadi juara di MotoGP Prancis 2025 dan finis di posisi kedua di MotoGP Inggris 2025.

1. Zarco Senang

Berkat performa ciamiknya itu, Zarco kini sedang bercokol di posisi kedelapan klasemen sementara MotoGP 2025. Pembalap asal Prancis itu mengatakan kalau apa yang telah dicapainya menjadi tanda bahwa Honda bisa bersaing di papan atas.

“Cukup senang. Posisi kedelapan di klasemen. Meraih kemenangan dan posisi kedua secara beruntun di Prancis dan Inggris, itu benar-benar luar biasa,” kata Zarco, dikutip dari Motosan, Senin (11/8/2025).

Johann Zarco melaju pada MotoGP Amerika Serikat 2025 (Foto: X/@lcr_team)

“Saya mengumpulkan banyak poin di dua balapan ini, tapi saya juga sudah membuktikan bahwa kami bisa bersaing di Top 10. Karena sejak awal tahun kami sudah sering finis di Top 10, bahkan kadang mendekati podium,” sambungnya.