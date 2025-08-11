Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Johann Zarco Puas dengan Performa Honda: Capaian Tahun Ini Lampaui Ekspektasi

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 11 Agustus 2025 |01:01 WIB
Johann Zarco Puas dengan Performa Honda: Capaian Tahun Ini Lampaui Ekspektasi
Pembalap TIm LCR Honda, Johann Zarco. (Foto: Instagram/lcr.team)
A
A
A

MONTE CARLO – Pembalap Tim LCR Honda, Johann Zarco, mengungkapkan kepuasannya terhadap pencapaian timnya di paruh pertama MotoGP 2025. Menurutnya, hasil yang diraih Honda sejauh ini jauh lebih positif dan melampaui perkiraan yang dibuat pada akhir tahun lalu.

Performa Honda sejauh ini bisa dibilang cukup positif jika dibandingkan dengan musim-musim sebelumnya. Pasalnya, tim pabrikan asal Jepang itu sukses mencatat dua podium, yang mana satu di antaranya adalah podium tertinggi.

Menariknya, dua podium itu dicatat oleh Zarco. Pembalap berusia 35 tahun itu menjadi juara di MotoGP Prancis 2025 dan finis di posisi kedua di MotoGP Inggris 2025.

1. Zarco Senang

Berkat performa ciamiknya itu, Zarco kini sedang bercokol di posisi kedelapan klasemen sementara MotoGP 2025. Pembalap asal Prancis itu mengatakan kalau apa yang telah dicapainya menjadi tanda bahwa Honda bisa bersaing di papan atas.

“Cukup senang. Posisi kedelapan di klasemen. Meraih kemenangan dan posisi kedua secara beruntun di Prancis dan Inggris, itu benar-benar luar biasa,” kata Zarco, dikutip dari Motosan, Senin (11/8/2025).

Johann Zarco melaju pada MotoGP Amerika Serikat 2025 (Foto: X/@lcr_team)
Johann Zarco melaju pada MotoGP Amerika Serikat 2025 (Foto: X/@lcr_team)

“Saya mengumpulkan banyak poin di dua balapan ini, tapi saya juga sudah membuktikan bahwa kami bisa bersaing di Top 10. Karena sejak awal tahun kami sudah sering finis di Top 10, bahkan kadang mendekati podium,” sambungnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/38/3182800/francesco_bagnaia-OQ6e_large.jpg
Francesco Bagnaia Gagal Finis 4 Kali Beruntun di MotoGP 2025, Davide Tardozzi: Ducati Telah Lakukan Segalanya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/38/3182651/paruh_kedua_musim_motogp_2025_menjadi_momentum_kebangkitan_marco_bezzecchi_dan_aprilia_racing-XYg0_large.jpg
Perlahan Bangkit, Marco Bezzecchi Akui Masih Jauh dari Level Marc Marquez di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/38/3182649/marco_bezzecchi_mengakui_dengan_jujur_salah_satu_kuncinya_memenangi_motogp_portugal_2025_adalah_mencontek_garis_balap_alex_marquez-MKqb_large.jpg
Kunci Marco Bezzecchi Menangi MotoGP Portugal 2025: Nyontek Alex Marquez!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/38/3182718/jorge_martin_kembali_pada_motogp_valencia_2025_setelah_absen_empat_seri_beruntun-AnD0_large.jpg
Jorge Martin Comeback di MotoGP Valencia 2025 Setelah Absen 4 Balapan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/38/3182702/maverick_vinales_akan_kembali_balapan_pada_motogp_valencia_2025-WmLs_large.jpg
Resmi, Maverick Vinales Comeback di MotoGP Valencia 2025 Usai Absen 3 Seri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/38/3182648/marc_marquez_berhasil_menyamai_gelar_juara_motogp_milik_valentino_rossi_marcmarquez93-u13J_large.jpg
Kisah Marc Marquez Bangkit dari Kutukan Valentino Rossi yang Bikin Dirinya Hampir Pensiun dari MotoGP
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement