JAKARTA – Ajang balap paling bergengsi kembali hadir! Akhir pekan ini, para pembalap Formula 1 akan bersaing ketat di Hungaroring, Hungaria, dalam Formula 1: Lenovo Hungarian Grand Prix 2025. Nonton streaming dengan klik di sini.
Sirkuit Hungaroring dikenal dengan karakternya yang unik, minim lintasan lurus dan penuh rangkaian tikungan teknikal. Hungaroring adalah sirkuit yang menantang, namun justru disukai oleh banyak pembalap karena menguji skill kecepatan dan taktik mereka. Siapakah yang akan menguasai lintasan Hungaroring?
Simak jadwal lengkap Formula 1: Lenovo Hungarian Grand Prix 2025 di VISION+:
Jumat, 1 Agustus 2025
18:25 WIB – Practice 1
21:55 WIB – Practice 2
Sabtu, 2 Agustus 2025
17:25 WIB – Practice 3
20:15 WIB – Qualifying Pre Show
20:55 WIB – Qualifying
22:00 WIB – Qualifying Post Show
Minggu, 3 Agustus 2025
19:55 WIB – Main Race
22:00 WIB – Chequered Flag