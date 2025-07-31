Jadwal dan Link Live Streaming F1 GP Hungaria 2025 di Vision, Klik di Sini!

JAKARTA – Ajang balap paling bergengsi kembali hadir! Akhir pekan ini, para pembalap Formula 1 akan bersaing ketat di Hungaroring, Hungaria, dalam Formula 1: Lenovo Hungarian Grand Prix 2025. Nonton streaming dengan klik di sini.

Sirkuit Hungaroring dikenal dengan karakternya yang unik, minim lintasan lurus dan penuh rangkaian tikungan teknikal. Hungaroring adalah sirkuit yang menantang, namun justru disukai oleh banyak pembalap karena menguji skill kecepatan dan taktik mereka. Siapakah yang akan menguasai lintasan Hungaroring?

Simak jadwal lengkap Formula 1: Lenovo Hungarian Grand Prix 2025 di VISION+:

Jumat, 1 Agustus 2025

18:25 WIB – Practice 1

21:55 WIB – Practice 2

Sabtu, 2 Agustus 2025

17:25 WIB – Practice 3

20:15 WIB – Qualifying Pre Show

20:55 WIB – Qualifying

22:00 WIB – Qualifying Post Show

Minggu, 3 Agustus 2025

19:55 WIB – Main Race

22:00 WIB – Chequered Flag