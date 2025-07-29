Tak Hanya Pembalap MotoGP, Valentino Rossi Bantu Rookie Mercedes Hadapi F1 2025

Valentino Rossi ternyata tidak hanya membantu anak didiknya dan juga pembalap MotoGP (Foto: Instagram/@kimi.antonelli)

VALENTINO Rossi ternyata tidak hanya membantu anak didiknya dan juga pembalap MotoGP. Sang legenda hidup balap motor itu turut mengulurkan tangannya untuk Kimi Antonelli dalam menghadapi F1 2025.

1. Nasihat Valentino Rossi

Antonelli merupakan debutan alias rookie di F1 2025. Remaja berkebangsaan Italia itu ditunjuk Mercedes AMG Petronas untuk menggantikan Lewis Hamilton yang hengkang ke Scuderia Ferrari.

Tentu saja tidak mudah bagi Antonelli untuk masuk ke dunia F1 yang sangat kejam, di usia 18 tahun. Untungnya, remaja kelahiran Bologna itu mendapat bantuan dari Rossi dalam bentuk nasihat.

“Saya mengunjungi The Ranch beberapa kali tahun ini dan kami balapan karting bersama. Keren rasanya bisa bersama Rossi. Orang yang lucu dan ramah,” kata Antonelli, mengutip dari Crash, Selasa (29/7/2025).

“Dia terus memberi saya nasihat. Salah satunya adalah meluangkan waktu untuk diri sendiri. Dia bilang kalau saya kadang bilang tidak, itu bukan masalah karena pada akhirnya ada begitu banyak hal yang harus saya prioritaskan,” imbuh pembalap bernomor mobil 12 itu.