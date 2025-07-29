Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Tak Hanya Pembalap MotoGP, Valentino Rossi Bantu Rookie Mercedes Hadapi F1 2025

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 29 Juli 2025 |21:41 WIB
Tak Hanya Pembalap MotoGP, Valentino Rossi Bantu <i>Rookie</i> Mercedes Hadapi F1 2025
Valentino Rossi ternyata tidak hanya membantu anak didiknya dan juga pembalap MotoGP (Foto: Instagram/@kimi.antonelli)
VALENTINO Rossi ternyata tidak hanya membantu anak didiknya dan juga pembalap MotoGP. Sang legenda hidup balap motor itu turut mengulurkan tangannya untuk Kimi Antonelli dalam menghadapi F1 2025.

Balapan F1 2025 dapat disaksikan langsung secara streaming di beIN Sports via Vision+ dengan klik di sini.

1. Nasihat Valentino Rossi

Inter Milan mempersembahkan jersey spesial untuk Valentino Rossi (Foto: Instagram/@inter)

Antonelli merupakan debutan alias rookie di F1 2025. Remaja berkebangsaan Italia itu ditunjuk Mercedes AMG Petronas untuk menggantikan Lewis Hamilton yang hengkang ke Scuderia Ferrari.

Tentu saja tidak mudah bagi Antonelli untuk masuk ke dunia F1 yang sangat kejam, di usia 18 tahun. Untungnya, remaja kelahiran Bologna itu mendapat bantuan dari Rossi dalam bentuk nasihat.

“Saya mengunjungi The Ranch beberapa kali tahun ini dan kami balapan karting bersama. Keren rasanya bisa bersama Rossi. Orang yang lucu dan ramah,” kata Antonelli, mengutip dari Crash, Selasa (29/7/2025).

“Dia terus memberi saya nasihat. Salah satunya adalah meluangkan waktu untuk diri sendiri. Dia bilang kalau saya kadang bilang tidak, itu bukan masalah karena pada akhirnya ada begitu banyak hal yang harus saya prioritaskan,” imbuh pembalap bernomor mobil 12 itu.

 

