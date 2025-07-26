Kisah Mochamad Fajar, Pebulu Tangkis Indonesia yang Pilih Merantau ke Luar Negeri demi Lanjutkan Karier

PEBULU tangkis asal Indonesia, Mochamad Fajar Ardi Pradana, menjajaki karier baru dengan merantau ke luar negeri. Setelah bergelut panjang di Tanah Air, Fajar akhirnya memilih hijrah keluar Indonesia untuk melanjutkan kariernya di bulu tangkis.

Meski tidak terlalu akrab namanya, tetapi tunggal putra jebolan PB Djarum tersebut cukup bersinar di Sirkuit Nasional (Sirnas), terutama pada 2018. Prestasi paling mencolok dari pemain kelahiran Banyumas, 7 Maret 2002 itu menjuarai Sirnas Premier Jatim Open 2018 di tunggal remaja putra.

1. Berawal dari PB Djarum

Memulai langkahnya di PB Djarum sejak 2014, Fajar pun harus mengakhirinya pada 2022. Karena keterbatasan usia dan tak mampu menembus pelatnas Cipayung, Fajar akhirnya memulai karier profesionalnya secara mandiri pada awal 2022.

Lika-liku perjalanan pun dilalui Fajar. Tak ingin tekad kuatnya di bulu tangkis hilang begitu saja, Fajar mencoba menempuh jalur lain dengan terbang ke luar negeri. Hal ini juga sejalan dengan saran dari sang pelatih di PB Djarum saat itu yakni Imam Tohari.

"Mas Imam bilang, sejak kecil saya sudah di dunia bulu tangkis. Kita udah buang waktudi bulu tangkis. Trus kita skillnya ada di sini, jadi kalau emang mau berhenti sayang juga karena kita punya skill disini. Jadi ya dilanjutin aja," ucap Fajar kepada Okezone.

M Fajar Ardi Pradana

Perjalanan pun dimulai dari Spanyol pada 2022. Ia mendapat tawaran dari Negeri Matador untuk menjadi sparing tim nasional bulu tangkis Spanyol sekaligus mendapat kesempatan besar sebagai teman latih tanding Carolina Marin.

"Tawarannya itu datang dari mas (Dionysius) Hayom Rumbaka. Awalnya juga dihubungi kalau tim nasional Spanyol lagi nyari satu orang buat bantuin Marin dan tim nasionalnya itu sendiri," kata Fajar.

"Trus ngobrol juga sama orangtua karena ini langkah yang baru, saya bisa cari pengalaman, apalagi sparing sama Marin. Jadi saya mau coba. Saat itu, saya menjadi sparing Marin untuk persiapan ke Kejuaraan Eropa 2022 setelah dia comeback dari cedera," jelas Fajar.

Peran Fajar pun begitu berarti karena Marin akhirnya berhasil meraih medali emas di kejuaraan bulu tangkis paling bergengsi di Eropa tersebut. Setelah itu, pada 2023 karier Fajar berlanjut ke Italia yang lagi-lagi mendapat kesempatan untuk menjadi teman sparing.