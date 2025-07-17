Kisah Pebulu Tangkis Supercantik Denmark Alexandra Boje yang Kagum dengan Indahnya Indonesia

KISAH pebulu tangkis supercantik Denmark Alexandra Boje yang kagum dengan indahnya Indonesia menarik untuk diulas. Sebab, ia sudah berulang kali mengunjungi negara ini!

Boje merupakan salah satu atlet papan atas di Denmark khususnya bulu tangkis. Perempuan cantik berusia 25 tahun itu turun di sektor ganda campuran dan ganda putri.

1. Papan Atas

Prestasi terbaik Boje diraih saat berpasangan dengan Mathias Christiansen dengan menghuni posisi delapan ranking BWF! Selain itu, ia membawa Denmark tiga kali juara Eropa pada 2019, 2021, dan 2025.

Di BWF World Tour, pasangan Christiansen/Boje paling tinggi menjuarai Singapore Open 2023 Super 750. Setelah itu, keduanya berpisah. Sang wanita kini berpasangan dengan Robin Tabeling (Belanda).

2. Liburan di Indonesia

Saat masih bersama Christiansen, Boje kerap mendatangi Indonesia. Tak hanya untuk bertanding, keduanya juga berlibur bersama sebagai pasangan kekasih.

Wajar bila akhirnya Boje sangat kagum dengan keindahan Indonesia. Hal itu terungkap dari unggahan-unggahan di akun Instagram @alexandraboje pada akhir 2023.