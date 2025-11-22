Hasil Semifinal Australian Open 2025: Fajar/Fikri Menang Perang Saudara Lawan Sabar/Reza, Genggam Tiket Final!

HASIL semifinal Australian Open 2025 menarik diulas. Ganda putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri, sukses genggam tiket final.

Kepastian itu didapat usai Fajar/Fikri menang perang saudara melawan pemain non-pelatnas, Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani, di semifinal. Main di State Sports Centre, Sydney, Australia pada Sabtu (22/11/2025) siang WIB, Fajar/Fikri berhasil memenangkan laga ketat dalam tiga gim dengan skor 21-15, 19-21, dan 21-16.

Kemenangan ini membuat all Indonesian finals dipastikan tercipta di ganda putra Indonesia. Fajar/Fikri akan tantang Raymond Indra/Nikolauis Joaquin di final.

Jalannya Pertandingan

Fajar/Fikri langsung tampil agresif di awal pertandingan gim pertama. Mereka merepotkan Sabar/Reza dengan kombinasi pukulan menyilang dan smash keras. Keduanya pun unggul menjelang jeda interval.

Pada jeda interval gim pertama, Fajar/Fikri akhirnya berhasil mengunci keunggulan dengan skor meyakinkan 11-5. Setelah rehat, Sabar/Reza bermain ofensif untuk mengejar ketertinggalan.

Sementara, Fajar/Fikri sempat kehilangan momentum mereka. Poin beruntun pun berhasil didapatkan oleh ganda putra non-pelatnas. Meski demikian, Fajar/Fikri berhasil menjaga keunggulan hingga memenangkan laga gim pertama dengan skor 21-15.

Memasuki gim kedua, Fajar/Fikri sempat mendominasi sebelum kehilangan banyak poin mendekati jeda interval. Sabar/Reza berkali-kali sukses menempatkan shuttlecock dengan baik.