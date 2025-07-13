Kisah Pebulu Tangkis Supercantik Korea Selatan Jeong Na-eun Akui Ingin Hijrah ke Indonesia

Jeong Na-eun salah satu pebulu tangkis supercantik Korea Selatan. (Foto: Instagram/@jeong_na_eun00)

KISAH pebulu tangkis supercantik Korea Selatan, Jeong Na-eun, menarik diulas. Dia mengaku ingin hijrah ke Indonesia.

Jeong Na-eun blak-blakan mengaku ingin menetap di Indonesia gara-gara keramahan fans badminton di Tanah Air. Dia turut merasakan keramahan itu kala berlaga di Tanah Air.

1. Jeong Na-eun Pemain Andalan Korea Selatan

Jeong Na-eun merupakan salah satu pemain andalan Korea Selatan. Dia spesialis bermain di sektor ganda.

Jeong Na-eun berkiprah manis di sektor ganda putri dan ganda campuran. Di ganda putri, pebulu tangkis berusia 22 tahun itu berduet bersama Kim Hye-jeong.

Sementara itu, di ganda campuran, Jeong Na-eun bermain bersama Kim Won-ho. Di ganda campuran, duetnya dengan Kim Won-ho pernah menduduki peringkat 3 dunia.

Begitu juga di ganda putri, Jeong Na-eun pernah menempati urutan 3 dunia bersama Kim Hye-jeong. Tak heran, Jeong Na-eun punya banyak penggemar. Penampilannya selalu dinantikan di atas lapangan. Hal itu turut dirasakan Jeong Na-eun kala bertanding di Indonesia.