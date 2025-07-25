Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Bangga, Lifter Indonesia Rahmat Erwin Abdullah Bukukan 2 Rekor Dunia

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 25 Juli 2025 |16:01 WIB
Bangga, Lifter Indonesia Rahmat Erwin Abdullah Bukukan 2 Rekor Dunia
Rahmat Erwin Abdullah masuk buku rekor dunia (Foto: Instagram/@timindonesiaofficial)
A
A
A

LIFTER Indonesia, Rahmat Erwin Abdullah, mencatat dua rekor dunia di Guiness Book of World Record. Pencapaian sang atlet dalam dua kejuaraan resmi masuk dalam buku rekor tersebut.

"Guiness World Record memberikan dua gelar rekor dunia kepada Rahmat Erwin," tulis akun resmi tim Indonesia (@timindonesiaofficial), dikutip pada Jumat (25/7/2025). 

1. Rekor 2 Angkatan

Lifter Indonesia Rahmat Erwin Pecahkan Rekor Angkat Besi

Dalam keterangannya, Guinnes World Record mengakui dua angkatan Rahmat sebagai rekor dunia. Yang pertama adalah angkatan Clean & Jerk terberat oleh pria dalam kelas 81 kilogram (kg). 

Rahmat berhasil mengangkat beban seberat 209 kg di Kejuaraan Dunia Angkat Besi yang berlangsung di Riyadh, Arab Saudi pada 2023. Kala itu, ia mendapat medali perak. 

Kemudian yang kedua adalah angkata Clean & Jerk terberat oleh pria di kelas 73 kg. Rahmat sukses mengangkat beban seberat 205 kg pada ajang Kejuaraan Angkat Besi Asia di Jiangshan, China, pada Mei 2025.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/43/3179291/kejuaraan_dunia_senam_artistik_2025-IAiJ_large.jpg
Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 Berjalan Sukses, Indonesia Langsung Ditawari Jadi Tuan Rumah Kejuaraan Asia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/43/3179273/kejuaraan_dunia_senam_2025-GeMb_large.jpg
Daftar Peraih Medali Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025: Carlos Yulo Sabet Medali Emas!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/43/3179255/wakil_indonesia_di_cabor_taekwondo-xXLP_large.jpg
Hasil Asian Youth Games 2025: Indonesia Tambah 1 Perak dan Perunggu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/43/3179228/noc_indonesia-T2Ht_large.jpg
NOC Indonesia Akan Bertemu IOC 28 Oktober, Ini Agenda yang Bakal Dibahas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/43/3178979/gubernur_pramono_anung-xTeb_large.jpg
Resmi Dilepas Gubernur Pramono, Kontingen Jakarta Targetkan Juara Umum POPNAS dan PEPARNAS 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/43/3178984/logo_olimpiade-Xw1J_large.jpg
Buntut Penolakan Israel, Komisi X DPR Minta Pemerintah Perkuat Diplomasi Olahraga Usai Seruan IOC
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement