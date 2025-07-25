Bangga, Lifter Indonesia Rahmat Erwin Abdullah Bukukan 2 Rekor Dunia

LIFTER Indonesia, Rahmat Erwin Abdullah, mencatat dua rekor dunia di Guiness Book of World Record. Pencapaian sang atlet dalam dua kejuaraan resmi masuk dalam buku rekor tersebut.

"Guiness World Record memberikan dua gelar rekor dunia kepada Rahmat Erwin," tulis akun resmi tim Indonesia (@timindonesiaofficial), dikutip pada Jumat (25/7/2025).

1. Rekor 2 Angkatan

Dalam keterangannya, Guinnes World Record mengakui dua angkatan Rahmat sebagai rekor dunia. Yang pertama adalah angkatan Clean & Jerk terberat oleh pria dalam kelas 81 kilogram (kg).

Rahmat berhasil mengangkat beban seberat 209 kg di Kejuaraan Dunia Angkat Besi yang berlangsung di Riyadh, Arab Saudi pada 2023. Kala itu, ia mendapat medali perak.

Kemudian yang kedua adalah angkata Clean & Jerk terberat oleh pria di kelas 73 kg. Rahmat sukses mengangkat beban seberat 205 kg pada ajang Kejuaraan Angkat Besi Asia di Jiangshan, China, pada Mei 2025.