Kandas di 16 Besar China Open 2025, Jonatan Christie: Bukan Harinya Saya

CHANGZHOU – Jonatan Christie mengakhiri perjalanan di China Open 2025 Super 1000. Ia tersingkir di babak 16 besar dari Christo Popov dalam pertarungan tiga gim 12-21, 21-13, dan 16-21 di Olympic Sports Center Gymnasium, Changzhou, China, Kamis 24 Juli 2025.

Kekalahan tersebut diakui Jonatan merupakan hari yang tepat untuknya. Pasalnya, ia menilai Popov juga diuntungkan dengan beberapa kali bola keberuntungan yang membuat fokusnya menjadi buyar.

"Tapi Popov ada tiga kali poin dari bola yang bergulir net plus dua spekulasi dia yang masuk tepat di garis. Lima poin ini cukup menentukan hasil akhir pertandingan. Saya rasa memang bukan harinya saya," ungkap Jonatan dalam keterangan pers PBSI, Jumat (25/7/2025).

1. Kurang Apik

Akan tetapi, tunggal putra berusia 27 tahun itu juga mengakui permainannya yang kurang apik karena banyak melakukan kesalahan sendiri. Alhasil Popov juga kembali diuntungkan dengan beberapa poin yang didapat dari kesalahannya.

"Selain itu, saya beberapa kali melakukan kesalahan sendiri jadi dia bisa dapat banyak poin dengan mudah dan cepat," kata Jonatan.