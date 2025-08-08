Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Cerita Lucu Fajar/Fikri soal Selebrasi Pacu Jalur saat Juara China Open 2025: Sudah Disiapin Sebelumnya

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 08 Agustus 2025 |01:05 WIB
Cerita Lucu Fajar/Fikri soal Selebrasi Pacu Jalur saat Juara China Open 2025: Sudah Disiapin Sebelumnya
Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri kala berlaga. (Foto: PBSI)
A
A
A

PEBULU tangkis spesialis ganda putra Indonesia, Muhammad Shohibul Fikri, berbagi cerita soal selebrasi unik yang dilakukannya saat juara China Open 2025. Ternyata, Fajar/Fikri sudah mempersiapkannya sebelum laga dimulai.

Saat sukses menyegel gelar juara, Fajar/Fikri pun langsung melakukan selebrasi itu di depan awak media. Aksinya langsung curi perhatian hingga viral.

Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri. (Foto: PBSI)

1. Fajar/Fikri Juara China Open 2025

Ya, Fajar/Fikri sukses segel gelar juara di turnamen bergengsi level Super 1000, yakni China Open 2025. Kepastian itu didapat usai mereka tundukkan ganda putra terbaik Malaysia yang berstatus unggulan kedua, yakni Aaron Chia/Soh Wooi Yik, di final.

Keberadaan sang mantan pelatih, Herry IP, di balik penampilan Aaron/Soh tak membuat gentar Fajar/Fikri sama sekali. Mereka pun menuntaskan laga dengan kemenangan 21-15 dan 21-14.

Kesuksesan ini disambut sukacita karena Fajar/Fikri membawa Indonesia pecah telur gelar juara di level Super 1000 pada tahun ini. Sebelumnya, di sepanjang 2025, prestasi bulu tangkis Indonesia memble di turnamen belevel Super 1000.

Diketahui, ada 4 turnamen dengan level tertinggi Super 1000 yang digelar pada tahun 2025 ini, yakni Malaysia Open, All England, Indonesia Open, dan terakhir China Open. Di Malaysia Open, All England, dan Indonesia Open 2025, tak ada gelar juara yang bisa diraih.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/40/3161241/muhammad_rian_ardianto-GQiB_large.jpg
Juara Bareng Fajar Alfian di China Open 2025, Shohibul Fikri Bongkar Reaksi Rian Ardianto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/40/3161216/fajar_alfian_dan_muhammad_shohibul_fikri-lYg7_large.jpg
Cerita Shohibul Fikri: Gonta-Ganti Partner hingga Juara saat Duet Dadakan dengan Fajar Alfian di China Open 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/40/3159549/fajar_alfian_bersama_muhammad_shohibul_fikri-lsLy_large.jpg
Juara China Open 2025, Shohibul Fikri Bersyukur Lulus Cumlaude Bersama Fajar Alfian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/40/3158895/herry_iman_pierngadi-Bi9P_large.jpg
Herry IP Ungkap Penyebab Aaron Chia/Wooi Yik Kalah dari Fajar/Fikri di Final China Open 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/40/3158802/fajar_alfian_dan_muhammad_shohibul_fikri-5buI_large.jpg
Lesatan Fajar/Fikri dan Jafar/Felisha Tanda Kebangkitan Prestasi Bulu Tangkis Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/40/3158632/segini_hadiah_yang_diperoleh_fajar_alfian_dan_muhammad_shohibul_fikri_usai_juara_china_open_2025-EpBH_large.jpg
Segini Hadiah yang Diperoleh Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri Usai Juara China Open 2025
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement