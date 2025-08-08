Cerita Lucu Fajar/Fikri soal Selebrasi Pacu Jalur saat Juara China Open 2025: Sudah Disiapin Sebelumnya

PEBULU tangkis spesialis ganda putra Indonesia, Muhammad Shohibul Fikri, berbagi cerita soal selebrasi unik yang dilakukannya saat juara China Open 2025. Ternyata, Fajar/Fikri sudah mempersiapkannya sebelum laga dimulai.

Saat sukses menyegel gelar juara, Fajar/Fikri pun langsung melakukan selebrasi itu di depan awak media. Aksinya langsung curi perhatian hingga viral.

1. Fajar/Fikri Juara China Open 2025

Ya, Fajar/Fikri sukses segel gelar juara di turnamen bergengsi level Super 1000, yakni China Open 2025. Kepastian itu didapat usai mereka tundukkan ganda putra terbaik Malaysia yang berstatus unggulan kedua, yakni Aaron Chia/Soh Wooi Yik, di final.

Keberadaan sang mantan pelatih, Herry IP, di balik penampilan Aaron/Soh tak membuat gentar Fajar/Fikri sama sekali. Mereka pun menuntaskan laga dengan kemenangan 21-15 dan 21-14.

Kesuksesan ini disambut sukacita karena Fajar/Fikri membawa Indonesia pecah telur gelar juara di level Super 1000 pada tahun ini. Sebelumnya, di sepanjang 2025, prestasi bulu tangkis Indonesia memble di turnamen belevel Super 1000.

Diketahui, ada 4 turnamen dengan level tertinggi Super 1000 yang digelar pada tahun 2025 ini, yakni Malaysia Open, All England, Indonesia Open, dan terakhir China Open. Di Malaysia Open, All England, dan Indonesia Open 2025, tak ada gelar juara yang bisa diraih.