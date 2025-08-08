Juara Bareng Fajar Alfian di China Open 2025, Shohibul Fikri Bongkar Reaksi Rian Ardianto

PEBULU tangkis spesialis ganda putra Indonesia, Muhammad Shohibul Fikri, buka-bukaan soal reaksi Muhammad Rian Ardianto kala mengetahui dirinya sukses juara dengan Fajar Alfian. Pencapaian manis itu diukir di China Open 2025.

Pada ajang tersebut, Fajar dan Fikri dipisah sementara dari partner bermain biasanya. Tetapi, duet dadakan mereka bisa berkiprah manis.

1. Fajar/Fikri Juara China Open 2025

Penampilan ciamik ditunjukkan Fajar/Fikri di China Open 2025. Mereka mengawali perjalanan dengan taklukkan ganda putra Malaysia, Choong Hon Jian/Muhammad Haikal, 2 gim langsung dalam waktu 23 menit saja dengan skor 21-11 dan 21-10.

Setelah itu, kejutan demi kejutan diberikan Fajar/Fikri. Di 16 besar, giliran unggulan ketujuh yang mereka singkirkan, yakni Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani. Makin ganas, Fajar/Fikri bungkam unggulan ketiga asal Korea Selatan, Kim Won Ho/Seo Seung Jae.

Fajar/Fikri juga permalukan wakil andalan tuan rumah, yakni Liang Wei Keng/Wang Chang dengan skor 21-19 dan 21-17. Di final, mereka tundukkan ganda putra terbaik Malaysia yang berstatus unggulan kedua, yakni Aaron Chia/Soh Wooi Yik.

Keberadaan sang mantan pelatih, Herry IP, di balik penampilan Aaron/Soh tak membuat gentar Fajar/Fikri sama sekali. Mereka pun menuntaskan laga dengan kemenangan 21-15 dan 21-14. Alhasil, mereka memastikan gelar juara China Open 2025.