HOME SPORTS NETTING

Hasil 16 Besar China Open 2025: Fajar/Fikri Kirim Sabar/Reza Pulang

Bagas Abdiel , Jurnalis-Kamis, 24 Juli 2025 |20:22 WIB
Hasil 16 Besar China Open 2025: Fajar/Fikri Kirim Sabar/Reza Pulang
Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri sukses melaju ke perempatfinal China Open 2025 Super 1000 (Foto: X/@INABadminton)
A
A
A

CHANGZHOU - Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri sukses melaju ke perempatfinal China Open 2025 Super 1000. Mereka memenangi perang saudara dengan Sabar Karyaman Gutama/Moh. Reza Pahlevi Isfahani di 16 besar China Open 2025 dengan skor 21-8 dan 21-13.

Bermain di Olympic Sports Centre Gymnasium, China, Kamis (24/7/2025) malam WIB, Fajar/Fikri tampil dominan. Mereka langsung unggul jauh 8-1 hingga 11-2.

Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri. (Foto: PBSI)

Bahkan selepas interval, Fajar/Fikri semakin menggila dan menutup gim pembuka dengan kemenangan 21-8. Sabar/Reza tak bisa berbuat banyak menghadapi pasangan sementara tersebut.

Memasuki gim kedua, Fajar/Fikri tetap mendominasi jalannya laga. Meski sempat imbang 5-5 di awal gim kedua, tetapi Fajar/Fikri kembali membuat jarak keunggulan 11-6 di interval gim kedua.

Selepas interval, Fajar/Fikri makin menjauh dengan keunggulan telak 19-8. Namun, Fajar/Fikri sempat dikejar oleh Sabar/Reza hingga 20-13.

 

