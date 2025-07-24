Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil 16 Besar China Open 2025: Beda Nasib Jonatan Christie dan Rehan/Gloria

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 24 Juli 2025 |11:30 WIB
Hasil 16 Besar China Open 2025: Beda Nasib Jonatan Christie dan Rehan/Gloria
Tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie. (Foto: PBSI)
CHANGZHOU - Dua wakil Indonesia, Rehan Naufal Kusharjanto/Gloria Emanualle Widjaja dan Jonatan Christie mengalami nasib yang berbeda di babak 16 besar China Open 2025. Keduanya baru saja memainkan babak 16 besar itu di Olympic Sports Center Gymnasium, Kamis (24/7/2025) pagi WIB.

1. Jonatan Christie Terhenti

Laju Jojo –sapaan akrab Jonatan– harus terhenti di babak 16 besar. Langkah pemain non Pelatnas PBSI itu dihentikan oleh Christo Popov asal Prancis lewat pertarungan tiga gim.

Jonatan mendapat tekanan di gim pertama sehingga harus tertinggal 7-11 dari Popov di interval gim pertama. Alih-alih bangkit, dia justru semakin tertinggal jauh dan kalah 12-21.

Namun begitu, Jonatan berhasil bangkit di gim kedua. Pemain ranking empat dunia itu ungguli Popov di interval gim kedua dengan skor 11-7. Usai jeda, dia terus menambah pundi-pundi poinnya sehingga berhasil menang dengan skor 21-13.

Sayangnya, Jonatan kembali kesulitan di gim penentuan dan harus tertinggal 6-11 pada interval gim. Dia sempat memangkas jarak, namun pada akhirnya harus gigit jari karena kalah 16-21.

Jonatan Christie. (Foto: Aldhia Chandra/Okezone)
Jonatan Christie. (Foto: Aldhia Chandra/Okezone)

2. Rehan/Gloria Lanjut ke Perempatfinal

Sementara, Rehan/Gloria mengukir hasil manis. Pasangan non Pelatnas PBSI ini tampil dominan menghadapi Hiroki Midorikawa/Natsu Saito asal Jepang.

Rehan/Gloria yang tampil menyengat sejak awal berhasil unggul 11-8 di interval gim pertama. Mereka terus menambah poin dan menutup gim pertama dengan kemenangan 21-14 atas Midorikawa/Saito.

 

