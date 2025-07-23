Kisah Huang Hua, Pebulu Tangkis China Rival Susy Susanti yang Kini Jadi WNI

Simak kisah Huang Hua yang kini berganti paspor menjadi WNI menarik untuk diulas (Foto: iNews Media Group)

KISAH Huang Hua menarik untuk diulas. Sebab, pebulu tangkis yang dulu adalah rival Susy Susanti itu kini malah menjadi rekan satu negara.

Nama Huang Hua mungkin terdengar asing di telinga pecinta bulu tangkis saat ini. Namun, namanya begitu dikenal pada era 1990-an saat tim bulu tangkis China dan Indonesia memulai rivalitas.

1. Musuh Bebuyutan

Hua merupakan pebulu tangkis tunggal putri China kala itu. Ia adalah salah satu musuh bebuyutan Susy yang jadi jagoan Indonesia.

Paling diingat tentu duel keduanya di semifinal Olimpiade 1992 di Barcelona, Spanyol. Pada momen tersebut, Susy keluar sebagai pemenang sekaligus mempersembahkan medali emas untuk Indonesia.

Langkah mengejutkan justru diambil Hua kala itu. Di tengah kariernya yang menanjak, ia memilih untuk menjadi WNI setelah menikah dengan seorang pria asal Klaten, Tjandra Budi, pada 1993.

Tak lama kemudian, Hua memutuskan untuk gantung raket. Menurut penuturannya, rasa jenuh mulai hinggap ditambah cedera menjadi faktor utama untuk pensiun.