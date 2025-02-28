Kisah Legenda Bulutangkis Susy Susanti, Jalin Hubungan dari Lawan Jadi Kawan dengan Huang Hua hingga Hadiri Pernikahan Anak sang Rival

KISAH legenda bulutangkis Susy Susanti menarik diulas. Sebab, dia menjalin hubungan dari lawan jadi kawan dengan Huang Hua hingga hadiri pernikahan anak sang rival.

Momen Susy Susanti hadiri pernikahan anak Huang Hua itu terjadi pada Juni 2024. Menariknya, pesta pernikahan itu digelar di Indonesia.

1. Rivalitas dengan Huang Hua

Diketahui, Susy Susanti jadi sosok legendaris di dunia bulutangkis Indonesia. Dia jadi andalan di sektor tunggal putri.

Prestasi manis pun diukir Susy semasa aktif menjadi pebulutangkis. Untuk mengukir kiprah manis itu, Susy pun dihadapkan dengan sejumlah rival tangguh, salah satunya ada Huang Hua.

Huang Hua kala itu turut jadi salah satu tunggal putri andalan China. Duel sengit kerap tersaji dalam pertemuan Susy melawan Huang Hua.

Salah satunya terjadi di All England 1990. Susy Susanti kala itu menang usai mengalahkan Huang Hua dengan skor 12-11 dan 11-1.