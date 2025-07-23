Hubungan Jorge Martin dan Aprilia Racing Membaik, Ancaman Serius Buat Marc Marquez Cs?

HUBUNGAN antara Jorge Martin dan Aprilia Racing mulai membaik. Akankah ini jadi ancaman serius buat Marc Marquez dan tim Ducati?

Sebelumnya diketahui, hubungan Jorge Martin dan timnya, Aprilia Racing, sempat memanas. Hal ini terjadi setelah berselisih pendapat soal kontrak.

1. Jorge Martin Comeback

Jorge Martin sudah comeback ke lintasan balap usai menepi cukup lama karena cedera. Pembalap asal Spanyol itu finis di posisi ketujuh dalam balapan utama di Automotodrom Brno, Republik Ceko pada Minggu 20 Juli 2025.

Hasil ini cukup mengesankan mengingat Martinator -julukan Jorge Martin- sempat absen sangat lama. Setelah sempat berkonflik, Martin mengakui hubungannya dengan Aprilia Racing kini sudah membaik.

"Maksud saya, ini fantastis. Saya pikir tim saya, kami punya tim yang hebat, keluarga yang hebat," kata Martin dilansir dari Crash, Rabu (23/7/2025).

"Saya rasa sulit untuk mempercayainya, tetapi hanya dalam tiga hari saya merasa seperti di rumah," sambungnya.

2. Ancaman Buat Ducati

Dengan hubungan yang membaik, Martinator percaya dirinya bisa bangkit di sisa musim ini. Juara MotoGP 2024 itu kini dipastikan akan tetap bersama Aprilia Racing hingga 2026.

"Jadi, saya bangga dengan ini. Kita harus terus berusaha untuk tetap bersama, menjadi keluarga, karena sangat penting untuk mendapatkan kepercayaan diri untuk masa depan," tutur Martin.

Kembalinya Martin bersama Aprilia Racing bisa menjadi ancaman serius bagi Ducati yang sedang mendominasi. Sebelum Martin kembali, para pembalap Ducati sudah dibayang-bayangi Marco Bezzecchi.