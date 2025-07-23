Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Hubungan Jorge Martin dan Aprilia Racing Membaik, Ancaman Serius Buat Marc Marquez Cs?

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 23 Juli 2025 |19:30 WIB
Hubungan Jorge Martin dan Aprilia Racing Membaik, Ancaman Serius Buat Marc Marquez Cs?
Jorge Martin kala mentas di MotoGP. (Foto: Instagram/@aprilia)
A
A
A

HUBUNGAN antara Jorge Martin dan Aprilia Racing mulai membaik. Akankah ini jadi ancaman serius buat Marc Marquez dan tim Ducati?

Sebelumnya diketahui, hubungan Jorge Martin dan timnya, Aprilia Racing, sempat memanas. Hal ini terjadi setelah berselisih pendapat soal kontrak.

Jorge Martin. (Foto: Instagram/aprilia)

1. Jorge Martin Comeback

Jorge Martin sudah comeback ke lintasan balap usai menepi cukup lama karena cedera. Pembalap asal Spanyol itu finis di posisi ketujuh dalam balapan utama di Automotodrom Brno, Republik Ceko pada Minggu 20 Juli 2025.

Hasil ini cukup mengesankan mengingat Martinator -julukan Jorge Martin- sempat absen sangat lama. Setelah sempat berkonflik, Martin mengakui hubungannya dengan Aprilia Racing kini sudah membaik.

"Maksud saya, ini fantastis. Saya pikir tim saya, kami punya tim yang hebat, keluarga yang hebat," kata Martin dilansir dari Crash, Rabu (23/7/2025).

"Saya rasa sulit untuk mempercayainya, tetapi hanya dalam tiga hari saya merasa seperti di rumah," sambungnya.

2. Ancaman Buat Ducati

Dengan hubungan yang membaik, Martinator percaya dirinya bisa bangkit di sisa musim ini. Juara MotoGP 2024 itu kini dipastikan akan tetap bersama Aprilia Racing hingga 2026.

"Jadi, saya bangga dengan ini. Kita harus terus berusaha untuk tetap bersama, menjadi keluarga, karena sangat penting untuk mendapatkan kepercayaan diri untuk masa depan," tutur Martin.

Kembalinya Martin bersama Aprilia Racing bisa menjadi ancaman serius bagi Ducati yang sedang mendominasi. Sebelum Martin kembali, para pembalap Ducati sudah dibayang-bayangi Marco Bezzecchi.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/38/3178735/luca_marini-LtTR_large.jpg
Demi Podium Perdana Bersama Honda, Luca Marini Siap Menggila di MotoGP Malaysia 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/38/3178729/jorge_martin-b8kA_large.jpg
Massimo Rivola Bertanya-tanya, Apakah Jorge Martin Menyesal Melihat Dominasi Aprilia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/38/3178819/simak_berapa_bayaran_umbrella_girl_motogp_per_jam_di_sirkuit_sepang_malaysia-z459_large.jpg
Mengintip Bayaran Umbrella Girl MotoGP per Jam di Sirkuit Sepang Malaysia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/38/3178809/marc_marquez_dikonfirmasi_absen_hingga_akhir_musim_motogp_2025-OjpP_large.jpg
Breaking News: Marc Marquez Resmi Absen hingga Akhir Musim MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/38/3178725/marco_bezzecchi-wGgd_large.jpg
Marc Marquez Masih Absen, Marco Bezzecchi Sapu Bersih Kemenangan di MotoGP Malaysia 2025?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/38/3178600/fabio_di_giannantonio_resah_melihat_kebangkitan_para_pesaing_terutama_ktm_dan_aprilia-YwPT_large.jpg
Pesaing Mulai Bangkit, Fabio Di Giannantonio Ultimatum Ducati Jelang 3 Seri Terakhir MotoGP 2025
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement