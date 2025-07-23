Francesco Bagnaia Kesulitan di MotoGP Republik Ceko 2025, Bos Ducati: Ini Kesalahan Kami

BRNO - Pembalap Tim Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia gagal bersinar di MotoGP Republik Ceko 2025 dan harus puas finis di posisi keempat. Padahal, Bagnaia bisa saja meraih podium, namun kesalahan pada motor Ducati membuat pembalap yang akrab disapa Pecco itu mengalami kesulitan.

Manajer Ducati Corse, Gigi Dall’Igna juga mengaku nasib buruk Bagnaia murni kesalahan Ducati. Karena itu, Dall’Igna memastikan Ducati siap bertanggung jawab dan mencari solusinya.

1. Bagnaia Masih Kesulitan

Francesco Bagnaia tak kunjung meraih kemenangan setelah terakhir kali di seri Amerika Serikat, Maret 2025 silam. Pembalap asli Italia itu kerap mengalami masalah, terutama pada motornya.

Pada balapan terakhir di Republik Ceko, Minggu 20 Juli 2025, Bagnaia sempat mendapatkan pole position. Namun sayang, dua kali juara MotoGP itu gagal merebut kemenangan.

Bagnaia finis di posisi keempat dalam balapan utama. Dall'Igna menjelaskan, permasalahan pada Bagnaia bukan sekadar mentalitas, melainkan motor yang kurang seimbang saat dikendalikan.

Francesco Bagnaia. (Foto: Instagram/ducaticorse)

"Saya pikir masalahnya adalah keseimbangan motor saat tangki kosong. Motor memiliki distribusi bobot yang sedikit berbeda, dan itu dapat memengaruhi pengendalian dan, oleh karena itu, reaksi serta sensasi Pecco (Bagnaia)," ungkap Dall'Igna dikutip dari Motosan, Rabu (23/7/2025).

Masalah ini mempengaruhi performa Bagnaia di lintasan balap. Berbeda dengan Marc Marquez, Ducati tampaknya sadar Bagnaia kesulitan untuk mendapatkan hasil terbaik dengan motor versi kali ini.