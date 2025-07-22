5 Pebulu Tangkis Supercantik yang Main di China Open 2025, Nomor 1 Buat Putri KW Terhenti di 32 Besar

ADA 5 pebulutangkis supercantik yang main di China Open 2025 yang menarik untuk dibahas. Kelima pebulutangkis ini pastinya tak hanya sekadar cantik, skill mereka juga mumpuni hingga layak menjadi sorotan selama di turnamen super 1000 tersebut.

Seperti yang diketahui, China Open 2025 digelar di Olympic Sports Center Gymnasium, Chaoyang, China, pada 22-27 Juli 2025. Turnamen bergengsi itu diisi atlet-atlet hebat yang siap memberikan kemampuan terbaik demi gelar juara.

Tak hanya persoalan skill, kecantikan para kaum Hawa yang tampil di China Open 2025 juga memiliki daya tariknya sendiri. Lantas, siapa saja pebulutangkis cantik yang ikut meramaikan China Open 2025?

Berikut 5 Pebulu Tangkis Supercantik yang Main di China Open 2025:

1. Sim Yu Jin

sim yu jin

Sim Yu Jin merupakan tunggal putri asal Korea Selatan. Ia baru saja memulangkan wakil Indonesia, Putri Kusuma Wardani di babak 32 besar.

Tepatnya atlet yang akrab disapa Putri KW itu dibuat tak berdaya oleh Sim Yu Jin usai berjuang selama rubber game. Pada akhirnya, Sim Yu Jin menang dengan skor 21-14, 14-21, dan 21-19.

2. Gregoria Mariska Tunjung

Gregoria Mariska

Gregoria merupakan salah satu tunggal putri andalan Indonesia. Ia bertekad tampil apik di China Open 2025 usai gagal total di Japan Open 2025.

Langkah awal Gregoria di China Open 2025 berjalan manis. Sebab Gregoria sukses mengalahkan wakil Jepang, Kaoru Sugiyama dan berhak lolos ke babak 16 besar.

3. Pornpawee Chochuwong

Pornpawee chochuwong

Pornpawee merupakan tunggal putri andalan Thailand saat ini. Parasnya juga menjadi sorotan karena saking cantiknya.

Pornpawee baru akan tampil di babak 32 besar pada Rabu 23 Juli 2025. Ia akan melawan wakil Taiwan, Chiu Pin-Chian.