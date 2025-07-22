Hasil China Open 2025: Gregoria Mariska Libas Wakil Jepang

Gregoria Mariska Tunjung berhasil melibas Kaoru Sugiyama di babak pertama China Open 2025 (Foto: X/@INABadminton)

CHANGZHOU – Gregoria Mariska Tunjung berhasil melaju ke 16 besar China Open 2025 Super 1000. Pebulu tangkis Indonesia itu menang dua gim langsung 23-21 dan 21-9 atas Kaoru Sugiyama di 32 besar China Open 2025.

Bermain di Olympic Center Gymnasium, Changzhou, China, Selasa (22/7/2025) siang WIB, Gregoria terlibat duel sengit di gim satu. Sugiyama bermain agresif, memanfaatkan permainan tempo lambat yang diterapkan oleh Gregoria.

Alhasil, tunggal putri Jepang itu sempat unggul. Namun, keunggulan itu tidak bertahan lama. Gregoria mengejar dengan permainan ofensif menjelang jeda interval.

Kejar-kejaran poin pun terjadi hingga jeda interval gim pertama. Sugiyama unggul saat rehat atas Gregoria dengan skor tipis 11-10. Usai jeda, kedua tunggal putri kembali saling berbalas poin.

Gregoria unggul berkali-kali, namun berulang kali juga disamakan kedudukannya. Pada akhirnya, pemain asal Indonesia itu mampu memenangkan pertandingan gim pertama dengan skor 23-21.

Memasuki gim kedua, Gregoria nampak bermain lebih lepas. Tunggal putri ranking delapan dunia itu nampak menguasai permainan dengan pukulan akuratnya.