Fajar/Fikri Siap Bangkit Usai Gagal ke Semifinal Japan Open, Tatap China Open 2025

TOKYO – Ganda putra bulu tangkis Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri, siap bangkit usai gagal ke semifinal Japan Open 2025. Mereka bertekad menebus kesalahan di turnamen selanjutnya yakni China Open 2025.

Fajar/Fikri kandas di babak delapan besar Japan Open 2025. Keduanya kalah dari pasangan Malaysia, Goh Sze Fei/Nur Izzuddin di Tokyo Metropolitan Gymnasium, Tokyo, Jepang pada Jumat 18 Juli 2025.

1. Fajar/Fikri Gagal ke Semifinal

Perjuangan Fajar/Fikri untuk menembus semifinal gagal setelah kalah dalam pertarungan tiga gim (13-21, 21-17, dan 20-22). Fajar mengaku kecewa dengan hasil ini.

"Pasti kecewa dengan hasil ini karena saya pribadi melawan mereka sekarang pertemuan keempat (tiga sebelumnya bersama Rian Ardianto) selalu kalah dengan rubber game dan dua terakhir adu setting seperti ini," kata Fajar dikutip dari rilis resmi PBSI, Minggu (20/7/2025).

Fajar mengatakan kekalahan ini menjadi evaluasi besar untuk dirinya dan Fikri. Terkhusus pada saat menghadapi poin-poin kritis di akhir pertandingan.

"Menjadi bahan evaluasi lagi untuk saya bagaimana menghadapi poin kritis, harus lebih yakin mengambil keputusan," tutur Fajar.

"Tadi saat adu setting gim penentuan memang momen krusial saat Izzuddin bisa membalikkan bola sambil terjatuh di sisi kanan permainan mereka. Daya juang yang sangat baik, saya tidak menyangka bolanya bisa kembali," sambungnya.