HOME SPORTS NETTING

Hasil Perempatfinal Japan Open 2025: Sengit, Fajar/Fikri Tumbang di Tangan Ganda Putra Malaysia

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 18 Juli 2025 |18:46 WIB
Hasil Perempatfinal Japan Open 2025: Sengit, Fajar/Fikri Tumbang di Tangan Ganda Putra Malaysia
Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri kala berlaga. (Foto: PBSI)
A
A
A

TOKYO – Duet baru di ganda putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri, harus terhenti di babak perempatfinal Japan Open 2025. Mereka tumbang di tangan ganda putra Malaysia, Goh Sze Fei/Nur Izzuddin.

Duel Fajar/Fikri melawan Goh/Nur tersaji di Tokyo Metropolitan Gymnasium, Tokyo, Jepang pada Jumat (18/7/2025) sore WIB. Fajar/Fikri kalah dalam pertarungan sengit tiga gim dengan skor 13-21, 21-17, dan 20-22.

Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri. (Foto: PBSI)

Jalannya Pertandingan

Goh/Nur langsung bermain agresif di awal pertandingan gim pertama. Serangan masif duet Malaysia itu membuat Fajar/Fikti tertinggal di awal laga.

Namun, menjelang pertengahan pertandingan, Fajar/Fikri berhasil menyamakan kedudukan menjadi 9-9. Kejar-kejaran poin pun terjadi hingga jeda interval.

Duet Malaysia yang bermain lebih efektif berhasil mengunci keunggulan 11-9. Setelah jeda, Fajar/Fikri berupaya mengejar dengan permainan cepat.

Sayangnya, usaha tersebut tak membuahkan hasil positif. Pada akhirnya, Fajar/Fikri tumbang di gim pertama dengan kekalahan 13-21.

Memasuki gim kedua, Fajar/Fikri langsung tertinggal di permulaan laga. Duet Indonesia tersebut kesulitan menghadapi permainan cepat dari Goh/Nur.

Pada jeda interval, Goh/Nur memimpin dengan perolehan 11-8. Namun selepas jeda, Fajar/Fikri mengamuk dan menunjukkan kelasnya.

Mereka sukses menyamakan kedudukan hingga membalikkan keadaan menjelang poin-poin akhir. Akhirnya, Fajar/Fikri memenangkan laga kedua dengan skor 21-17.

Berlanjut pada gim ketiga, duel sengit langsung tersaji di awal laga. Kejar-kejaran poin tak terhindarkan karena kedua ganda putra bermain ngotot.

Akan tetapi, pada jeda interval, Goh/Nur unggul dengan skor 11-9. Setelah itu, Fajar/Fikri sempat kehilangan momentum hingga tertinggal empat poin.

Mereka tidak menyerah. Fajar/Fikri berhasil menyamakan kedudukan menjadi 16-16. Mereka terus mencetak poin hingga sempat unggul 20-19.

Namun sayang, perjuangan Fajar/Fikri berakhir pahit. Duet Indonesia tersebut akhirnya kalah dari Goh/Nur pada gim ketiga dengan skor 20-22.

 

1 2
