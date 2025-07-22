Hasil China Open 2025: Pulangkan Wakil Amerika Serikat, Sabar/Reza Lanjut ke 16 Besar

CHANGZHOU - Kemenangan manis berhasil diraih ganda putra Indonesia, Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani di babak 16 besar China Open 2025. Tepatnya Sabar/Reza sukses memulangkan wakil Amerika Serikat, Chen Zhi Yi/Presley Smith.

Laga tersebut berlangsung di Gimnasium Xincheng, Changzhou, China pada Selasa (22/7/2025) sore WIB. Sabar/Reza memang dalam pertandingan dua gim langsung dengan skor 21-9, dan 21-14 dan berhak lolos ke 16 besar.

Jalannya Pertandingan

Sabar/Reza tak menemukan kendala di awal pertandingan gim pertama. Duet Indonesia itu langsung menguasai permainan dengan pukulan cepat dan menyilang.

Zhi Yi/Smith nampak kesulitan mengimbangi pola permainan Sabar/Reza. Alhasil, ganda Amerika Serikat itu tertinggal jauh menjelang jeda interval gim pertama.

Pada jeda interval, Sabar/Reza memastikan keunggulan dengan skor telak 11-6. Setelah rehat, Sabar/Reza kembali memegang kontrol permainan.

Sabar Karyaman/Reza Pahlevi. (Foto: Bagas Abdiel/Okezone)

Poin beruntun berhasil didapatkan oleh ganda putra ranking delapan dunia itu. Pada akhirnya, Sabar/Reza berhasil mengunci kemenangan atas Zhi Yi/Smith dengan skor 21-9.

Berlanjut pada gim kedua, Sabar/Reza kali ini mendapatkan perlawanan sengit. Namun, situasi itu hanya terjadi di awal pertandingan gim kedua.