Hasil China Open 2025: Tak Sampai 30 Menit, Fajar/Fikri Libas Wakil Malaysia di 32 Besar

CHANGZHOU - Pasangan ganda putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri sukses mengalahkan wakil Malaysia, Choong Hon Jian/Muhammad Haikal di babak 32 besar China Open 2025. Fajar/Fikri menang mudah karena hanya butuh waktu 23 menit untuk mengalahkan pasangan Malaysia tersebut.

Pertandingan Fajar/Fikri vs Choon/Haikal digelar di Gimnasium Xincheng, Changzhou, China pada Selasa (22/7/2025) sore WIB. Fajar/Fikri menang mudah dalam dua gim langsung dengan skor 21-11, dan 21-10.

Jalannya Pertandingan

Fajar/Fikri langsung dihadapkan pada permainan cepat Choong/Haikal di awal pertandingan gim pertama. Kendati begitu, Fajar/Fikri berhasil membalikkan keadaan.

Permainan efektif dari duet Indonesia membuat Choong/Haikal kehilangan banyak poin. Kondisi ini terjadi hingga mendekati jeda interval gim pertama.

Pada jeda interval gim pertama, Fajar/Fikri akhirnya berhasil memastikan keunggulan dengan skor 11-5. Selepas rehat, Fajar/Fikri terus menekan pertahanan Choong/Haikal.

Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri. (Foto: PBSI)

Duet Malaysia itu kesulitan untuk mengejar ketertinggalan. Alhasil, Fajar/Fikri berhasil mengunci kemenangan pada gim pertama dengan skor 21-11.

Berlanjut pada gim kedua, Fajar/Fikri tak mau kehilangan momentum. Keduanya langsung bermain menyerang untuk mencuri keunggulan di awal pertandingan.