HOME SPORTS SPORT LAIN

Hasil Timnas Voli Putra Indonesia vs Kamboja di SEA V League 2025: Rivan Nurmulki Cs Menang 3-0!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 19 Juli 2025 |21:16 WIB
Hasil Timnas Voli Putra Indonesia vs Kamboja di SEA V League 2025: Rivan Nurmulki Cs Menang 3-0!
Timnas Voli Putra Indonesia kala berlaga. (Foto: Instagram/@indonesian_volleyball)
A
A
A

HASIL Timnas Voli Putra Indonesia vs Kamboja di SEA V League 2025. Rivan Nurmulki cs menang 3 set langsung.

Duel Timnas Voli Putra Indonesia vs Kamboja pada lanjutan leg 2 SEA V League 2025 dimainkan di Jakarta International Velodrome, Sabtu (19/7/2025) malam WIB. Tim Merah Putih tampil gacor sehingga menang dengan skor 3-0 (25-21, 25-14, 25-22).  

Timnas Voli Putra Indonesia. (Foto: Instagram/bahrainvolleyball)

Jalannya Pertandingan

Beraksi di hadapan publiknya sendiri, Timnas Voli Putra Indonesia tampil ciamik sejak awal. Tim polesan Jeff Jiang Jie itu unggul atas Kamboja dengan skor 10-7.

Poin demi poin terus dicuri oleh Rivan Nurmulki dan kolega. Timnas Voli Putra Indonesia pun berhasil memperlebar jarak poin atas Kamboja menjadi 16-11. Namun begitu, Kamboja perlahan memangkas ketertinggalannya menjadi 17-20.

Tapi untungnya, skuad Merah Putih tidak kehilangan fokus. Alhasil, Timnas Voli Putra Indonesia berhasil menutup set pertama dengan skor kemenangan 25-21 atas Kamboja.

Pada set kedua, Boy Arnez dan kolega tidak menurunkan tempo permainannya. Timnas Voli Putra Indonesia beberapa kali mendapat poin lewat servis ace dan mampu ungguli Kamboja dengan skor 11-5.

Dengan nyaman, Timnas Voli Putra Indonesia memperlebar keunggulannya atas Kamboja menjadi 16-9. Poin demi poin terus dicuri oleh Hendra Kurniawan cs. Hasilnya, tim tuan rumah menutup set kedua dengan kemenangan telak 25-14.

Set ketiga berjalan sengit. Timnas Voli Putra Indonesia yang sempat tertinggal berhasil membalikan keadaan menjadi unggul 8-6. Boy Arnez cs perlahan kembali menemukan irama permainannya dan menambah keunggulan menjadi 19-15.

Timnas Voli Putra Indonesia tidak kehilangan fokusnya meski mendapat tekanan. Mereka sukses menundukkan Kamboja di set ketiga dengan skor 25-22 yang sekaligus menutup laga dengan skor akhir 3-0.

 

