Kabar Baik untuk Timnas Voli Putra Indonesia, Farhan Halim Berpeluang Main saat Lawan Thailand di SEA V League 2025

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 19 Juli 2025 |01:13 WIB
Kabar Baik untuk Timnas Voli Putra Indonesia, Farhan Halim Berpeluang Main saat Lawan Thailand di SEA V League 2025
Farhan Halim kala berlaga. (Foto: Instagram/@timindonesiaofficial)
KABAR baik datang untuk Timnas Voli Putra Indonesia. Outside hitter Timnas Voli Putra Indonesia, Farhan Halim, berpeluang main saat menghadapi Thailand.

Duel Timnas Voli Putra Indonesia vs Thailand akan tersaji di laga terakhir leg II SEA V League 2025. Laga itu akan digelar pada Minggu 20 Juli 2025.

Farhan Halim

1. Pemulihan Cedera

Saat ini, Farhan diketahui sedang menjalani pemulihan cedera. Tetapi, asisten pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Erwin Rusni, mengatakan pemulihan cedera Farhan semakin membaik.

Tak ayal, Farhan berpeluang bela Timnas Voli Putra Indonesia. Namun, kondisi Farhan harus dipantau terlebih dahulu.

"Kondisi Farhan sudah lebih baik dari sebelumnya. Namun, dia masih trauma sehingga belum bisa maksimal," ujar Erwin dikutip dari rilis resmi PBVSI, Sabtu (19/7/2025).

"Kemungkinan hari Minggu bisa diturunkan saat melawan Thailand," tambahnya.

 

