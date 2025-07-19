Jelang Turun di Macau Open 2025, Apriyani Rahayu Cerita Pengalaman Dipasangkan Bareng Febi Setianingrum

PEBULU tangkis spesialis ganda putri Indonesia, Apriyani Rahayu, cerita pengalaman dipasangkan dengan pemain yang usianya lebih muda, Febi Setianingrum. Peraih medali emas Olimpiade Tokyo 2020 nomor ganda putri ini mendapat pesan dari sang pelatih, Karel Mainaky, agar lebih pintar mengontrol emosi.

Sekadar diketahui, Apriyani Rahayu kerap berapi-api saat mentas di lapangan. Terkadang emosi yang berlebihan ini membuat fokus eks partner Greysia Polii ini pecah.

Apriyani Rahayu/Febi Setianingrum. (Foto: PBSI)

"(Kak Karel) lebih (banyak memberi pesan) ke akunya sih. Ada juga mungkin yang lebih sama Febi juga," kata Apriyani Rahayu saat ditemui Okezone di Pelatnas PBSI Cipayung, Jakarta Timur, baru-baru ini.

"Kalau partnernya memang dia (Febi) agak lebih sabar lagi. Kayak gitu-gitu diingetin aja lah. Jadi, coba ngertiin lagi. 'Coba sabar lagi, dari kamu jangan sampai kalau lagi emosi, jangan sampai kebakaran jenggot gitu loh dengan emosinya'," lanjut pebulu tangkis 27 tahun ini.

1. Lebih Banyak Non-Teknis

Secara kualitas jangan pernah meragukan Apriyani Rahayu. Namun, hal non-teknis di lapangan ini yang masih menjadi perhatian.

"Jadi pada akhirnya yang dipikiran saya berjalan dengan baik. Kayak gitu. Kak Karel selalu ingetin. Kayak gitu-gitulah hal-halnya non teknis," tambah Apriyani.