Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Jelang Turun di Macau Open 2025, Apriyani Rahayu Cerita Pengalaman Dipasangkan Bareng Febi Setianingrum

Bagas Abdiel , Jurnalis-Sabtu, 19 Juli 2025 |12:53 WIB
Jelang Turun di Macau Open 2025, Apriyani Rahayu Cerita Pengalaman Dipasangkan Bareng Febi Setianingrum
Apriyani Rahayu siap bangkit bersama Febi Setianingrum Okezone
A
A
A

PEBULU tangkis spesialis ganda putri Indonesia, Apriyani Rahayu, cerita pengalaman dipasangkan dengan pemain yang usianya lebih muda, Febi Setianingrum. Peraih medali emas Olimpiade Tokyo 2020 nomor ganda putri ini mendapat pesan dari sang pelatih, Karel Mainaky, agar lebih pintar mengontrol emosi.

Sekadar diketahui, Apriyani Rahayu kerap berapi-api saat mentas di lapangan. Terkadang emosi yang berlebihan ini membuat fokus eks partner Greysia Polii ini pecah.

Apriyani Rahayu/Febi Setianingrum. (Foto: PBSI)
Apriyani Rahayu/Febi Setianingrum. (Foto: PBSI)

"(Kak Karel) lebih (banyak memberi pesan) ke akunya sih. Ada juga mungkin yang lebih sama Febi juga," kata Apriyani Rahayu saat ditemui Okezone di Pelatnas PBSI Cipayung, Jakarta Timur, baru-baru ini.

"Kalau partnernya memang dia (Febi) agak lebih sabar lagi. Kayak gitu-gitu diingetin aja lah. Jadi, coba ngertiin lagi. 'Coba sabar lagi, dari kamu jangan sampai kalau lagi emosi, jangan sampai kebakaran jenggot gitu loh dengan emosinya'," lanjut pebulu tangkis 27 tahun ini.

1. Lebih Banyak Non-Teknis

Secara kualitas jangan pernah meragukan Apriyani Rahayu. Namun, hal non-teknis di lapangan ini yang masih menjadi perhatian.

"Jadi pada akhirnya yang dipikiran saya berjalan dengan baik. Kayak gitu. Kak Karel selalu ingetin. Kayak gitu-gitulah hal-halnya non teknis," tambah Apriyani.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/40/3177956/jonatan_christie-gbON_large.jpg
5 Pebulu Tangkis yang Bersinar Setelah Keluar dari Pelatnas PBSI, Nomor 1 Jonatan Christie!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/40/3177927/vania_arianto_sukoco-9rLu_large.jpg
Kisah Rinov Rivaldy, Bakal Nikahi Pebulu Tangkis Supercantik Usai Resmi Hengkang dari Pelatnas PBSI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/40/3177734/jonatan_christie-LdCi_large.jpg
8 Pebulu Tangkis Indonesia yang Resmi Keluar dari Pelatnas PBSI pada 2025, Nomor 1 Jonatan Christie!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/40/3177706/ada_4_atlet_pelatnas_pbsi_pilih_jadi_pemain_profesional-OTIc_large.jpg
Respons Hangat Netizen Iringi Keputusan 4 Atlet PBSI Jadi Pemain Profesional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/40/3177609/pebulu_tangkis_indonesia-CFUt_large.jpg
Reaksi PBSI Usai 4 Pebulu Tangkis Sekaligus Resmi Keluar dari Pelatnas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/40/3177593/rinov_rivaldy_dan_pitha_haningtyas_mentari-5x1o_large.jpg
4 Pebulu Tangkis Resmi Keluar Pelatnas PBSI, Ada Yeremia Rambitan hingga Pitha Mentari!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement