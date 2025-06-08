Kisah Haru Apriyani Rahayu Usai Jalani Comeback Emosional di Istora Senayan

JAKARTA - Pebulutangkis ganda putri Indonesia, Apriyani Rahayu baru saja menjalani comeback emosional di Istora Senayan, Jakarta. Momen itu tercipta ketika Apriyani dan pasangan barunya, Febi Setianingrum tampil di babak 32 besar Indonesia Open 2025.

Dalam laga comebacknya itu, Apriyani/Febi tampil impresif melawan pasangan Chang Ching Hui/Yang Ching Tun, pada Selasa 3 Juni 2025. Racikan baru Pelatnas PBSI itu menang dua gim langsung dengan skor 21-16, 24-22.

1. Comeback Manis

Laga ini menjadi momen spesial bagi Apriyani yang akhirnya kembali bertanding di Istora setelah absen karena cedera. Terakhir kali, dia mentas di Istora Senayan pada Indonesia Open 2024 bersama Siti Fadia Silva Ramadhanti dan harus terhenti di babak 16 besar.

“Alhamdulillah saya bisa balik lagi dengan kondisi yang baik. Sempat ada perasaan campur aduk juga, karena saya sebelumnya ke Istora cuma sebagai penonton, lalu sempat cedera,” cerita Apriyani usai pertandingan pertamanya di Indonesia Open 2025, dikutip Minggu (8/6/2025).

“Sekarang bisa main lagi dalam kondisi 100 persen, saya bersyukur dan berupaya tampil sebaik mungkin,” tambahnya.

Sementara itu, Febi yang baru berpasangan dengan Apriyani mengaku semakin nyaman. Walaupun dia mengakui kalau sempat kaget dengan gaya komunikasi seniornya itu di lapangan.

“Kalau di lapangan saya belajar terbiasa dikasih tahu sama Kak Apri. Awalnya sempat kaget karena Kak Apri ngasih tahunya tegas, tapi sekarang sudah mulai terbiasa,” tutur Febi.