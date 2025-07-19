Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Link Live Streaming Sprint Race MotoGP Republik Ceko 2025: Marc Marquez Menang Lagi? Klik di Sini!

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 19 Juli 2025 |18:59 WIB
Link Live Streaming Sprint Race MotoGP Republik Ceko 2025: Marc Marquez Menang Lagi? Klik di Sini!
Marc Marquez kala mentas di MotoGP. (Foto: Instagram/@marcmarquez93)
LINK live streaming sprint race MotoGP Republik Ceko 2025. Akankah Marc Marquez meraih kemenangan?

Sprint race MotoGP Republik Ceko 2025 akan berlangsung di Sirkuit Brno pada Minggu (19/7/2025) pukul 20.00 WIB. Balapan 10 lap itu dipastikan berjalan seru dan menarik karena Marquez akan start bukan dari pole position.

Hasil Kualifikasi MotoGP Republik Ceko 2025: Marc Marquez Jatuh, Francesco Bagnaia Dramatis Rebut Pole Position!

1. Marc Marquez Start Ke-2

Marc Marquez gagal amankan pole position di MotoGP Republik Ceko 2025. Pasalnya, dia hanya finis di urutan kedua pada sesi kualifikasi yang digelar sore tadi.

Marquez diasapi sang rekan setim, Francesco Bagnaia. Hasil manis di kualifikasi pun jadi kejutan besar dari Bagnaia. Sebab, dia harus menjalani sesi kualifikasi dari Q1.

Tetapi, Bagnaia berhasil tampil gacor. Marquez sejatinya berusaha merebut kembali posisi teratas di kualifikasi. Tetapi, dia malah bernasib sial jelang akhir kualifikasi. Marquez terjatuh hingga motornya mengalami kerusakan cukup parah.

 

Halaman:
1 2
