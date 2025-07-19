Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Marc Marquez Gemetar Lihat Aksi Jorge Martin di Latihan Bebas MotoGP Republik Ceko 2025: Saya Kasih A+

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 19 Juli 2025 |11:31 WIB
Jorge Martin siap bersinar di MotoGP Republik Ceko 2025. (Foto: XMichelin_Sport)
A
A
A

PEMBALAP Tim Ducati Lenovo Marc Marquez memuji aksi Jorge Martin (Aprilia Racing) di latihan bebas MotoGP Republik Ceko 2025 yang berlangsung di Sirkuit Brno, Jumat 18 Juli 2025 malam WIB. Tak tanggung-tanggung, Marc Marquez memberikan nilai A+ atas aksi The Martinator -julukan Jorge Martin.

"Untuk Jorge Martin, salut atas hari di mana ia pertama kali melakukan comeback," kata Marc Marquez, Okezone mengutip dari Motosan, Sabtu (19/7/2025).

"Bagi saya, ia mendapat nilai A+, karena langsung lolos ke Q2 (Kualifikasi II),"sambung juara dunia enam kali kelas MotoGP ini.

1. Cedera Panjang

Jorge Martin saat tampil di MotoGP Qatar 2025. (Foto: Instagram/@89jorgemartin)
Dari 11 seri MotoGP 2025, cuma satu balapan yang diikuti Jorge Martin. Sebelum MotoGP Republik Ceko 2025, ia turun di MotoGP Qatar 2025 tapi gagal finis.

Sebelumnya, Jorge Martin tiga kali kecelakaan hebat, yakni dalam tes pramusim MotoGP Sepang, latihan supermoto di Lleida, dan balapan utama MotoGP Qatar. Kecelakaan itu membuat Jorge Martin patah tulang radius dan scaphoid tangan kiri, empat retak tulang kaki kiri, cedera otot rusuk kanan, memar di dada kanan, pneumotoraks, dan 11 retak tulang rusuk.

Marc Marquez yang sempat cedera panjang paham kondisi yang dialami Jorge Martin. Ia menilai Jorge Martin memiliki semangat besar untuk pulih dari cedera.

 

