HOME SPORTS MOTOGP

Hasil Latihan Bebas 2 MotoGP Republik Ceko 2025: Marc Marquez Tercepat, Francesco Bagnaia Memble

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 19 Juli 2025 |15:55 WIB
Hasil Latihan Bebas 2 MotoGP Republik Ceko 2025: Marc Marquez Tercepat, Francesco Bagnaia Memble
Marc Marquez kala mentas di MotoGP. (Foto: Instagram/@marcmarquez93)
HASIL latihan bebas 2 MotoGP Republik Ceko 2025 sudah diketahui. Pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez, menjadi yang tercepat.

Sesi latihan bebas kedua digelar di Automotodrom Brno, Republik Ceko pada Sabtu (19/7/2025) sore WIB. Marquez masih sulit dibendung lawan-lawannya. Dia mencatatkan waktu tercepat dengan 1 menit 53,145 detik.

Marc Marquez melaju di MotoGP Jerman 2025 (Foto: X/@ducaticorse)

Marquez beda nasib dengan sang rekan setim, Francesco Bagnaia. Dia tampil memble sehingga hanya bertengger di urutan ke-18.

Jalannya Sesi Latihan Bebas

Pada awal latihan bebas kedua, Fabio Quartararo (Yamaha Monster Energy) berhasil mencuri keunggulan. Pembalap berpaspor Prancis itu mencatatkan waktu tercepat 1 menit 54,300 detik.

Quartararo dibuntuti oleh Jack Miller (Prima Pramac Racing) yang tertinggal beberapa detik saja. Sementara, Marquez masih belum menunjukkan tajinya dan Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) masih mencari catatan waktu terbaik.

Cuaca yang cerah di Brno membuat para pembalap memacu kendaraan tanpa ragu. Meski begitu, mereka kerap melakukan pergantian ban menjelang pertengahan sesi latihan bebas kedua.

Pada pertengahan sesi, Marquez akhirnya berhasil merebut catatan waktu tercepat. The Baby Alien -julukan Marc Marquez- berhasil membukukan 1 menit 53,752 detik untuk memimpin sesi.

Marquez terus memimpin hingga sesi latihan bebas kedua tersisa 10 menit. Bahkan, Marquez meningkatkan catatan waktunya menjadi 1 menit 53,724 detik.

Di belakangnya, ada Pedro Acosta (Red Bull KTM), dan Quartararo yang berselisih beberapa detik saja. Adapun, Jorge Martin (Aprilia Racing) berada di posisi buncit karena belum mendapatkan momentum terbaiknya.

Lima menit terakhir sesi, para pembalap semakin cepat dengan Marquez meningkatkan catatan waktunya kembali menjadi 1 menit 53,145 detik. Sekarang, Jack Miller kedua dan Fabio Di Giananntonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) ketiga.

Pada akhirnya, tidak ada perubahan hingga sesi latihan bebas kedua selesai. Marc Marquez menjadi yang tercepat dalam sesi ini dengan catatan 1 menit 53,145 detik.

 

