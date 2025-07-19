Marco Melandri Prihatin dengan Nasib Alex Marquez: Selalu Ada Bayang-Bayang Marc Marquez!

EKS pembalap MotoGP, Marco Melandri, prihatin dengan nasib Alex Marquez dalam mengukir karier di MotoGP. Meski sudah tampil apik, Alex selalu hadir di bawah bayang-bayang sang kakak, Marc Marquez.

Pasalnya, Marc Marquez tampil begitu fantastis di MotoGP. Tak ayal, meski Alex tampil dengan performa apik, kehebatannya akan tetap tertutupi oleh sang kakak.

1. Alex Marquez Menggila

Di MotoGP 2025, Alex Marquez tampil menggila. Dia kini bahkan ada di posisi kedua pada klasemen sementara MotoGP 2025.

Alex Marquez rutin naik podium dengan finis tepat di belakang Marc Marquez. Dia bahkan sukses meraih kemenang di MotoGP Spanyol 2025.

Meski begitu, nama Marc Marquez tetap yang paling ramai disorot di MotoGP. Padahal, Alex juga tak kalah hebat dari sang kakak karena sudah koleksi 2 gelar juara.