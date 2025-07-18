Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Hasil Latihan MotoGP Republik Ceko 2025: Marc Marquez Tercepat Lagi, Francesco Bagnaia Posisi 13!

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 18 Juli 2025 |21:39 WIB
Hasil Latihan MotoGP Republik Ceko 2025: Marc Marquez Tercepat Lagi, Francesco Bagnaia Posisi 13!
Marc Marquez kembali jadi pembalap tercepat di sesi latihan MotoGP Republik Ceko 2025 (Foto: Instagram/@ducaticorse)
A
A
A

BRNO – Hasil latihan MotoGP Republik Ceko 2025 sudah diketahui. Marc Marquez kembali jadi yang tercepat di Sirkuit Automotodrom Brno, Brno, Jumat (18/7/2025) malam WIB, dengan 2 menit 03,935 detik.

Pembalap tim Ducati Lenovo itu mengungguli Johann Zarco dan Fabio Quartararo. Sementara, Jorge Martin ada di urutan lima, lalu Alex Marquez posisi sembilan, dan Francesco Bagnaia menghuni urutan 13.

Fabio Quartararo merebut pole position di MotoGP Belanda 2025 (Foto: Yamaha MotoGP)

Jalannya Latihan

Para pembalap memulai sesi latihan dengan santai di awal. Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) sempat memimpin dengan catatan waktu 2 menit 10,954 detik. 

Joan Mir (Honda Racing Team) sempat menyalip catatan waktu itu. Namun, itu tidak berlangsung lama karena Bezzecchi kembali merebut catatan waktu tercepat. 

Selama memimpin, Bezzecchi sempat terjatuh dua kali. Pada pertengahan sesi latihan, beberapa pembalap secara bergiliran sempat menempati catatan waktu tercepat. 

Jorge Martin (Aprilia Racing), Fabio Quartararo (Yamaha Monsters Energy), hingga akhirnya Marc Marquez. The Baby Alien beberapa kali melakukan improvisasi. 

 

