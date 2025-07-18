Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Dejan Ferdinansyah Ungkap Bedanya Berpasangan dengan Pemain Senior dan Junior

Bagas Abdiel , Jurnalis-Jum'at, 18 Juli 2025 |02:43 WIB
Dejan Ferdinansyah Ungkap Bedanya Berpasangan dengan Pemain Senior dan Junior
Dejan Ferdinansyah bicara bedanya berpasangan dengan pemain senior dan junior (Foto: Okezone/Bagas Abdiel)
JAKARTA – Dejan Ferdinansyah bicara perbedaan yang dirasakan saat berpasangan dengan pemain senior, junior, dan yang seangkatan. Ketiga situasi itu sudah pernah dialaminya dalam kurun dua tahun terakhir.

Saat ini, Dejan dipasangkan dengan pemain junior yang berbeda uisa enam tahun yakni Bernadine Anindya Wardana. Keduanya akan menjalani debut pada September 2025 dengan turun di turnamen level bawah.

1. Gloria Emanuelle Widjaja

Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja (pbsi)

Sebelum bersama Bernadine, Dejan sempat memiliki beberapa pasangan dengan tingkat berbeda. Ia pernah bersama Gloria Emanuelle Widjaja yang lebih senior enam tahun dan Siti Fadia Silva Ramadhanti yang bisa dibilang seangkatan.

"Bedanya mungkin waktu sama Kak Glo saya cuma harus fokus sama individu kayak bagaimana caranya mengejar Kak Glo. Bagaimana caranya level saya sama-sama Kak Glo. Jadi lebih fokus ke diri sendiri," ungkap Dejan saat ditemui di Pelatnas PBSI di Jakarta, dikutip Jumat (18/7/2025).

"Tapi kalau sekarang ini kan mungkin yang Kak Glo dulu rasakan. Kayak lebih sabar, lebih kayak mengingatkan, lebih kayak ayo menyemangati. Itu pelajaran yang didapat dari partner yang junior," tambah pria asal Garut itu.

"Kemarin sama Fadia kan cuma pola permainan saja karena Fadia juga pernah ada di level elite dunia juga jadi tahu seperti apa," urai Dejan.

 

