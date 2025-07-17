Cerita Bernadine Anindya, Awalnya Sempat Takut Dipasangkan dengan Dejan Ferdinansyah

JAKARTA – Pebulu tangkis campuran Indonesia, Dejan Ferdinansyah/Bernadine Anindya Wardana, akan menjadi amunisi baru pada September 2025. Jelang debut, Bernadine berbagi kisah soal kesan pertama saat dipasangkan dengan Dejan Ferdinansyah.

Bernadine merasa campur aduk. Di satu sisi, dia bersyukur diduetkan dengan Dejan Ferdinansyah, tetapi di sisi lain sempat merasa takut.

1. Bernadine Merasa Campur Aduk

Bernadine bersyukur bisa menjadi pasangan baru untuk Dejan. Tapi di sisi lain, pemain berusia 19 tahun itu juga sempat merasa kaget dan takut karena diduetkan dengan Dejan yang berbeda usia enam tahun.

"Pastinya, puji Tuhan bersyukur banget dapat kesempatan yang luar biasa buat aku sendiri yang masih baru mau menanjak dari bawah. Pastinya tantangan sendiri bagi aku. Bagaimana bisa cepat-cepat mengikuti a Dejan," ucap Bernadine saat ditemui di Pelatnas PBSI Cipayung, Rabu 16 Juli 2025.

"Iya, kaget (saat diberi tahu pasangan sama Dejan). Takut-takut pasti adalah pertama. Maksudnya partner sama a Dejan Enggak takut. Cuman kan ya wajar a Dejan juga senior. Jadi kayak sungkan-sungkannya ada lah," tambah Bernadine.

2. Cerita Pertama Kali Diminta Pelatih

Pemain jebolan PB Djarum itu juga bercerita tentang pertama kalinya diminta pelatih ganda campuran, Rionny Mainaky, untuk berpasangan dengan Dejan. Ia mengaku sempat direkomendasikan oleh pelatih pratama, Muhammad Rijal, untuk naik ke tim utama.

"Awalnya kak On baru ngomong a Dejan enggak ada partner. Cuma dari pelatih yang pratama sudah ngusulin beberapa namanya. Terus dia langsung bilang jadi aku yang dipilih gitu," sambung Bernadine.