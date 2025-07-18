Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Jorge Martin Comeback, Marc Marquez Beri Respons Berkelas: Bagus buat MotoGP 2025!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 18 Juli 2025 |01:40 WIB
Jorge Martin <i>Comeback</i>, Marc Marquez Beri Respons Berkelas: Bagus buat MotoGP 2025!
Marc Marquez merespons kembalinya Jorge Martin dengan berkelas (Foto: X/@AsparCircuit)
A
A
A

BRNO – Marc Marquez memberi respons berkelas terkait kembalinya Jorge Martin pada MotoGP Republik Ceko 2025. Ia yakin, kehadiran juara dunia MotoGP 2024 itu bagus untuk banyak hal.

Martin akhinya kembali ke lintasan MotoGP 2025 usai absen nyaris setengah musim. Pembalap tim Aprilia Racing itu dua kali dihantam cedera parah.

1. Kabar Baik

Jorge Martin. (Foto: Instagram/aprilia)

Kembalinya Martin ke lintasan balap tentu menjadi kabar baik. Marquez merasa, kehadiran kompatriotnya itu akan positif buat Aprilia dan juga MotoGP.

“Bagus untuk MotoGP, bagus untuk kejuaraan ini, bagus untuk Aprilia, dan tentunya bagus buat Martin untuk kembali ke lintasan,” kata Marquez, mengutip dari Crash, Jumat (18/7/2025).

“Fairing dengan nomor 1 akan kembali ke lintasan,” imbuh pria asal Spanyol itu, merujuk pada nomor balap yang dipakai Martin tahun ini.

Lebih lanjut, Marquez meyakini Martin tidak akan langsung nyetel dengan motor Aprilia RS-GP. Pun begitu, adaptasi Martinator juga tidak akan lama.

 

Halaman:
1 2
