HOME SPORTS MOTOGP

Biasa Single Fighter, Marco Bezzecchi Komentari Comeback Jorge Martin: Enggak Ngaruh!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 16 Juli 2025 |02:31 WIB
Biasa <i>Single Fighter</i>, Marco Bezzecchi Komentari <i>Comeback</i> Jorge Martin: Enggak <i>Ngaruh</i>!
Marco Bezzecchi merasa kembalinya Jorge Martin tidak akan berpengaruh apa-apa (Foto: Instagram/@aprilia)
A
A
A

MARCO Bezzecchi mengklaim comeback Jorge Martin di MotoGP Republik Ceko 2025 tidak akan berpengaruh apa-apa. Ia akan tetap berusaha tampil seperti biasanya.

Bezzecchi selama ini jadi single fighter buat Aprilia Racing. Sebab, Martin absen di sepanjang paruh awal MotoGP 2025 termasuk hingga GP Jerman pekan lalu.

1. Tampil Lebih Lepas

Jorge Martin melaju pada MotoGP Qatar 2025 (Foto: Instagram/@89jorgemartin)
Jorge Martin melaju pada MotoGP Qatar 2025 (Foto: Instagram/@89jorgemartin)

Walau begitu, Bezzecchi ternyata bisa tampil lebih lepas. Buktinya, ia mampu memenangi MotoGP Inggris 2025 dan sekali naik podium dengan finis kedua pada MotoGP Belanda 2025.

Kembalinya Martin akan membuat peran Bezzecchi yang selama ini petarung sendirian, jadi punya tandem. Namun, pembalap berpaspor Italia itu merasa hadirnya Martinator tidak akan banyak berpengaruh.

Bez mengaku tidak tahu harus berharap apa dari kehadiran Martin di garasi tim Aprilia Racing. Menurutnya, ekspektasi haruslah dibangun oleh pria asal Spanyol tersebut.

"Sejujurnya, saya tidak tahu harus berharap apa dengan kembalinya Jorge. Bukan tugas saya untuk menghadirkan ekspektasi. Tentu saja, kembalinya Jorge sangat bagus," kata Bezzecchi, dikutip dari Motorsport Spanyol, Rabu (16/7/2025).

 

1 2
Telusuri berita Sport lainnya
