Cerita Rian Ardianto Terharu Saksikan Perjuangan Ribka Sugiarto Lahirkan Anak Pertama

KISAH menyentuh datang dari pebulu tangkis ganda putra Indonesia, Muhammad Rian Ardianto. Dia mengaku terharu saat menyaksikan kelahiran anak pertamamnya.

Rian juga terharu melihat perjuangan sang istri, Ribka Sugiarto, untuk melahirkan sang buah hati mereka. Kini, Rian dan Ribka sambut kehadiran putra pertamanya.

1. Rian Ardianto Terharu Saksikan Perjuangan Ribka Sugiarto Melahirkan

Sebagaimana diketahui, anak pertama Rian dan Ribka lahir pada 11 Juli 2025 dengan nama Muhammad Rayven Cavero Ardianto. Rian dan Ribka pun mengumumkan kelahiran anak pertamanya melalui unggahan di Instagram pada Sabtu 12 Juli 2025.

Rian menceritakan momen proses kelahiran sang buah hati melalui caesar. Ia mengaku merasa terharu ketika melihat sang putra pertama lahir dan mengenang perjuangan Ribka.

"Ya, pas nungguin kan awalnya gara-gara sakit juga. Terus juga Ribka sudah dirawat, jadi akhirnya coba buat induksi dulu awalnya. Cuma masih belum ada pembukaan. Jadi udah diputusin buat langsung caesar," ungkap Rian saat ditemui di Pelatnas PBSI Cipayung, Rabu 16 Juli 2025.

"Inginnya normal. Cuma sudah terlanjur dirawat, dan akhirnya sudah diputusin buat caesar. Pastinya terharulah melihat perjuangan Ribka, dari pas pertama tahu hamil, sampai pas lahiran. Pas awal dengar anaknya nangis, terus sedih sih pasti, terharu," tambahnya.