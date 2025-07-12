Kabar Bahagia! Rian Ardianto dan Ribka Sugiarto Sambut Kelahiran Anak Pertama

JAKARTA - Pasangan atlet bulu tangkis Indonesia, Muhammad Rian Ardianto dan Ribka Sugiarto membawa kabar bahagia untuk para badminton lovers (BL) Tanah Air. Kabar bahagia itu karena kini Ribka dan Rian resmi menjadi orang tua usai kelahiran anak pertama mereka.

Ya, Ribka baru saja melahirkan dan telah membagikan kabar bahagia itu lewat akun instagram, pada Sabtu (12/7/2025). Anak pertama Rian dan Ribka berjenis kelamin laki-laki dengan diberi nama Muhammad Rayven Cavero Ardianto.

1. Putra Pertama Telah lahir

Nama tersebut memiliki makna khusus yang juga menjadi doa baik bagi sang anak. Para BL Tanah Air pun langsung ramai-ramai memenuhi kolom komentar akun instagram Ribka dan Rian untuk mengucapkan selamat.

"Alhamdulillah, telah terlahir putra pertama kami Muhammad Rayven Cavero Ardianto," tulis Rian dalam akun Instagram-nya @rianardianto, Sabtu (12/7/2025).

Rian Ardianto dan Ribka Sugiarto sambut kelahiran anak pertama. (Foto: Instagram/rianardianto)

"Anak laki-laki yang terpuji dan tampan, cerdas serta bercahaya, jujur dan dapat dipercaya, serta hidup dalam kehormatan dan kewibawaan," tambahnya.

"Semoga kelak menjadi anak yang sholeh, berbakti kepada orangtua, dan berguna bagi nusa dan bangsa, amin," sambungnya.

"Selamat datang di dunia jagoan kecil mami papi," tutup tulisan tersebut.