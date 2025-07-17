Kompak, Marc Marquez dan Francesco Bagnaia Puji Pembalap Non-Ducati Ini, Siapa Dia?

JAWABAN kompak diberikan Francesco Bagnaia dan Marc Marquez kala membicarakan pembalap non-Ducati. Pembalap yang dimaksud adalah Marco Bezzecchi.

Diketahui, Bezzecchi musim ini membela tim Aprilia Racing. Dia pun bisa menggendong Aprilia Racing sendirian karena Jorge Martin sedang menepi karena cedera sejak sesi pramusim.

1. Marco Bezzecchi Tampil Ciamik

Bezzecchi sejauh ini sudah memenangkan satu balapan dan dua podium. Dia menjadi pembalap non-Ducati teratas di klasemen sementara MotoGP 2025.

Pembalap asal Italia itu kini sudah mengoleksi 130 poin, tertinggal sembilan poin dari Franco Morbidelli (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) yang berada di urutan kelima klasemen sementara. Bezzecchi pun diperhitungkan oleh pembalap lain.

2. Disanjung Bagnaia dan Marc Marquez

Tak tanggung-tanggung, dia mendapatkan pujian dari duo Ducati Lenovo yakni Bagnaia dan Marquez. Dalam sebuah percakapan usai MotoGP Jerman, 13 Juli 2025, keduanya tampak menyanjung Bezzecchi.

"Bez adalah satu-satunya pembalap non-Ducati yang kuat,” kata Bagnaia dilansir dari Crash, Kamis (17/7/2025).

"Dia kuat di setiap balapan," timpal Marquez.

"Sejak tes di Jerez,” ucap Bagnaia.

"Bukankah di Aragon, saat dia melangkah maju?," timpal Marquez lagi.

“Jerez selangkah, Aragon selangkah lagi,” simpul Bagnaia.