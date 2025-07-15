Alex Marquez Finis Kedua di MotoGP Jerman 2025, Marc Marquez: Pertarungan Semakin Sengit!

HOHENSTEIN-ERNSTTHAL – Marc Marquez tidak merasa MotoGP 2025 semakin mudah. Apalagi, Alex Marquez menunjukkan perlawanan dengan finis kedua pada MotoGP Jerman 2025.

Marquez memenangi seri ke-11 MotoGP 2025 itu di Sirkuit Sachsenring, Hohenstein-Ernstthal, Jerman, Minggu 13 Juli malam WIB. Ia mencatatkan kemenangan keempat secara beruntun.

Start balapan MotoGP Jerman 2025 (Foto: MotoGP)

Sementara, Alex Marquez finis kedua setelah start dari urutan enam. Ia cukup diuntungkan dengan jatuhnya Marco Bezzecchi dan Fabio Di Giannantonio di pertengahan lomba.

1. Tidak Dominan

Walau begitu, Alex Marquez finis 6 detik di belakang sang kakak. Hal itu menegaskan dominasi Marquez masih terjaga di MotoGP 2025.

The Baby Alien mengaku tidak mau dirinya terus-terusan menang di musim ini. Ia yakin pembalap lain, termasuk Alex Marquez, juga tak menginginkan hal tersebut.

"Tidak, baik saya maupun mereka. Alex sangat konsisten dan tidak membuat kesalahan, yang memaksa saya untuk menghindari kesalahan," kata Marquez, melansir dari Motosan, Selasa (15/7/2025).