Pelari Nasional Agus Prayogo Pastikan Absen di SEA Games 2025

PELARI nasional Agus Prayogo memastikan absen di SEA Games 2025. Padahal, namanya sempat masuk dalam daftar Timnas Atletik Indonesia yang dipersiapkan ke ajang tersebut.

Agus merupakan atlet berprestasi di SEA Games. Tercatat, ia tampil sejak edisi Vietiane 2009 hingga Phnom Penh 2023 dan sudah mengoleksi tujuh medali emas, dua perak, serta satu perunggu.

1. Kondisinya Menurun

Akan tetapi, Agus memutuskan absen di SEA Games 2025 Thailand. Ia merasa kondisinya sudah menurun sehingga memberikan kesempatan itu kepada atlet-atlet yang lebih muda.

"Saya pikir saya sudah cukup untuk di Pelatnas dengan pencapaian saya," ujar Agus kepada awak media, Selasa (20/5/2025).

"Di Asian Games 2023 itu saya mencapai personal best saya. Tapi yang menjadi masalah saat itu saya cedera dan sampai sekarang cedera itu belum sembuh total,” sambung pria berusia 39 tahun itu.

“Harapan saya mereka akan melanjutkan perjuangan saya di SEA Games. Dan intinya harapan saya medali emas di marathon masih punya Indonesia," tukas Agus.

2. Latihan Half Marathon

Kendati absen, Agus akan turun dalam ajang lari Garmin Run 2025 yang dihelat di BSD pada 14 September. Ia ambil bagian di kategori 21K atau half marathon.

Menurut Agus, lomba tersebut akan bagus untuk menjaga kondisinya. Ia juga menganggap perlombaan itu sebagai ajang latihan.