Menpora Erick Sebut Anggaran SEA Games 2025 Naik Jadi Rp60 Miliar

JAKARTA – Menpora RI, Erick Thohir, menyebut anggaran untuk SEA Games 2025 naik menjadi Rp60 miliar. Tambahan dana tersebut diumumkan Kamis (16/10/2025) sore WIB.

Sebelumnya, Erick sempat menyampaikan kabar tidak sedap mengenai anggaran SEA Games 2025 yang akan berlangsung di Thailand pada 9-20 Desember. Ia mengatakan dana yang tersedia baru Rp10 miliar dan hanya bisa mengirimkan 120 atlet.

1. Menghadap Presiden

Akan tetapi, kini Kemenpora RI mendapat angin segar terkait pendanaan. Menpora Erick menyampaikan telah menghadap Presiden Prabowo Subianto untuk membahas hal tersebut. Sebab, agak aneh rasanya negara sebesar Indonesia tapi hanya mengirim 120 atlet saja ke SEA Games 2025.

“Seperti yang pernah saya sampaikan di awal, awalnya memang keterbatasan pengiriman itu hanya ada untuk 120 atlet dengan pendanaan kurang lebih Rp10 miliar,” kata Erick kepada wartawan, termasuk Okezone, di Wisma Kemenpora RI, Jakarta, Kamis (16/10/2025).

“Tetapi Alhamdulillah Bapak Presiden punya komitmen untuk bangsa ini memastikan bahwa olahraga ini duta bangsa, olahraga ini juga cerminan kedigdayaan bangsa,” imbuh pria yang juga Ketua Umum PSSI itu.

2. Kirim 700-800 Atlet

Dari situ, Menpora Erick melakukan diskusi dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk membahas pendanaan kontingen Merah Putih. Diskusi tersebut membuahkan hasil manis karena mendapat tambahan dana enam kali lipat hingga mencapai Rp60 miliar. Dengan dana tersebut, kata dia, Indonesia dapat mengirim 700-800 atlet ke SEA Games 2025.